Non, proférer des jurons n’est pas un signe d’intelligence

Jurer ne serait pas la preuve d’un manque d’instruction mais, au contraire, un signe d’intelligence, apprend-on dans Metro.

Le journal cite une étude du magazine académique Language Sciences qui indique que «les personnes très instruites et dotées d’un riche vocabulaire seraient plus douées pour trouver des jurons que les personnes moins à l’aise avec la langue».

Les auteurs de l’étude ont soumis de petits groupes d’étudiants à une expérience consistant, en peu de temps, à d’abord énumérer le plus grand nombre possible de mots commençant par une certaine lettre, puis des espèces animales et, enfin, des jurons. Ils ont constaté que si une personne peut citer de nombreux mots commençant, par exemple, par A, elle peut aussi citer en moyenne plus d’espèces animales et de jurons, ce qui les amène à conclure que «la capacité à générer des gros mots n’est pas une indication de pauvreté linguistique générale».

Professeur de psychologie à la KU Leuven, Peter Kuppens estime que l’étude a été correctement menée, mais que «tout ce qu’elle prouve, c’est que les personnes disposant d’un vocabulaire large et aisé sont capables d’énumérer beaucoup de jurons, et cette capacité n’est qu’un élément de l’intelligence. En outre, ce n’est pas parce que vous connaissez un nombre élevé de gros mots que vous jurez beaucoup», tempère-t-il…