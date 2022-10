Piliers de la création: le premier cliché du téléscope James Webb

Les Piliers de la Création sont mis en scène dans un kaléidoscope de couleurs dans la vue en lumière quasi infrarouge du télescope spatial James Webb de la NASA. Les piliers ressemblent à des arches et à des flèches émergeant d'un paysage désertique, mais ils sont remplis de gaz et de poussière semi-transparents et en constante évolution. Crédits : NASA, ESA, CSA, STScI ; Joseph DePasquale (STScI), Anton M. Koekemoer (STScI), Alyssa Pagan (STScI).