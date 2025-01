Le 27 décembre 2024, un astéroïde a été découvert. Surnommé YR4, il pourrait frapper la Terre le 22 décembre 2032.

YR4 a récemment retenu l’attention des scientifiques. Si des astéroïdes gravitant autour de la Terre ne sont pas rares, celui-ci à 1,4% de chances d’entrer en collision avec la Terre d’ici à sept ans. «Normalement, en affinant les calculs, les probabilités d’impact se réduisent pour rapidement atteindre zéro. C’est la première fois que j’observe une augmentation des probabilités», explique Emmanuel Jehin, directeur de recherches au FNRS.

Un astéroïde inédit

Les probabilités d’impact de l’astéroïde YR4 avec la Terre restent faibles, mais la situation préoccupe tout de même les scientifiques. YR4 se situe à l’échelon 3 de l’échelle de Turin, qui sert à quantifier les risques posés par les impacts de géocroiseurs. Depuis sa création en 1995, c’est la deuxième fois qu’un astéroïde atteint ce niveau. La première, c’était en 2004 pour l’astéroïde Apophis, mais le niveau d’échelle était redescendu à zéro une semaine après sa détection.

Selon Emmanuel Jehin, «il est difficile de préciser les calculs pour le moment, car l’astéroïde s’éloigne». Son prochain passage à proximité de la Terre, en 2028, permettra de déterminer plus justement les risques de collision et, éventuellement, de les réduire à zéro.

Aujourd’hui, 2.349 astéroïdes sont répertoriés comme dangereux. Pour entrer dans cette catégorie, le corps rocheux ou métallique doit mesurer plus de 100 mètres de diamètre et graviter à une distance plus proche que quatre fois l’écart entre la Terre et la Lune. Pour YR4, le diamètre s’élève peut-être à 55 mètres, mais il se déplace bien plus près. Lors de son prochain passage en 2028, il se situera entre la Terre et la Lune.

En cas d’impact

Si les risques de collision restent très faibles, que se passerait-il si l’affinement des calculs prévoyait une collision? De par sa taille, 55 mètres de diamètre donc, les dégâts seraient concentré localement. Il pourrait néanmoins détruire une ville entière et jusqu’à 50 kilomètres aux alentours, selon le scientifique. Pour qu’un astéroïde provoquent des dégâts plus globaux, son diamètre devrait atteindre plus d’un kilomètre. «L’astéroïde à l’origine du Big Bang mesurait plus de 100 kilomètres de diamètre, ce qui est énorme», illustre Emmanuel Jehin.

Si les calculs aboutissent à la confirmation d’une collision, des solutions sont envisageables. La moins risquée est le recours à un impacteur cinétique. La technique consiste à frapper l’astéroïde avec un satellite à une vitesse de plus de 6 km/seconde pour espérer dévier sa trajectoire. Selon le directeur de recherches au FNRS, ce procédé a été testé et fonctionne. La deuxième option est d’envoyer des missiles nucléaires sur la cible. Ce qui provoquerait une destruction de l’astéroïde en de multiples morceaux incontrôlables. En outre, la technique expose à des risques nucléaires élevés.

Ce scénario catastrophe est cependant peu probable avec l’astéroïde YR4. Même s’il est plus préoccupant que d’autres, cet astéroïde a tout de même, pour l’instant, 98,6% de chances de ne pas entrer en collision avec la Terre.