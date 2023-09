Médicaments sous contrats secrets: un budget de 2,3 milliards d’euros pour 2023

La Belgique déboursera environ 2,3 milliards d’euros pour les médicaments tenus sous contrats secrets, écrivent les médias du groupe IPM.

La Belgique payera environ 3,2 milliards d’euros en 2023 pour l’ensemble des médicaments sous contrats secrets, un montant record qui cache un système opaque détourné par l’industrie pharmaceutique à son compte, selon une enquête des médias du groupe IPM (La Libre, La DH, L’Avenir, Paris Match, Moustique et LN24).

Le montant de 3,2 milliards d’euros est une estimation obtenue à partir du montant d’1,62 milliard d’euros de compensation obtenu par la Belgique en 2023 et cité par l’Inami. L’idée de la loi de 2011 était de permettre aux patients de bénéficier des médicaments innovants le plus rapidement possible.

Dans les faits, cependant, les « accords spéciaux » conclus avec les firmes pharmaceutiques sont souvent demandés pour cacher les prix des médicaments au grand public et, si possible, pour les gonfler, selon les médias du groupe IPM. En 2011, le coût total des médicaments sous contrats secrets était de 7,4 millions d’euros. Le budget après compensation a donc été multiplié par 218 en 13 ans.