Joe Biden candidat, des Américains entre enthousiasme et scepticisme

« Je suis contente, parce qu’il a fait ce qu’il pouvait jusque-là! ». Dans les rues de New York, Washington ou encore Fort Lauderdale, l’annonce mardi d’une nouvelle candidature de Joe Biden a suscité pour certains un enthousiasme non feint, et pour d’autres un réel scepticisme, notamment en raison de l’âge du président.

Interrogée dans les rues new-yorkaises par l’AFP, Louise Stamp, retraitée de 66 ans, s’est dite « contente » du bilan du président démocrate.

Selon elle, changer le pays « ne se fait pas en une nuit ».

« Je crois qu’au cours des quatre prochaines années, vous verrez le pays prendre une direction différente, une direction en laquelle ce pays croit vraiment », affirme cette sympathisante de Joe Biden, qui lui souhaite « bonne chance pour sa campagne ».

Pour Jemima Homawoo, 33 ans, l’annonce n’a pas été « surprenante ».

« Habituellement avec les présidents, quand ils finissent un premier mandat, ils continuent pour un second », explique cette employée d’une entreprise de sous-traitance, rencontrée à Washington.

Dans les bouches de beaucoup d’Américains interrogés, souvent le même refrain: même si le président octogénaire est actuellement en bonne santé, son âge est une inquiétude.

« Je préférerais, honnêtement qu’une opportunité soit donnée à quelqu’un d’un peu plus jeune et qui pourrait avoir des idées nouvelles pour le pays », avance Jemima Homawoo.

« Trop vieux pour ce poste »

Mike Stroube, un responsable dans la finance de 60 ans, se dit sceptique quant à une victoire de Joe Biden.

« J’ai été un peu déçu » par cette annonce, raconte cet électeur du New Jersey, près de New York.

« J’espérais qu’un candidat du parti démocrate aurait l’opportunité de remporter l’élection présidentielle, mais je ne suis pas confiant dans le fait que Biden soit ce candidat-là », ajoute-t-il.

Devant la Maison Blanche, Roger Tilton raconte qu’il aurait également préféré que le président sortant ne se présente pas à nouveau.

« J’ai 72 ans. Il est plus vieux que moi. Il est vraiment trop vieux pour ce poste », dit-il même si, selon lui, Joe Biden « a fait du très bon boulot ».

« Mentalement, je n’ai pas l’esprit aussi perçant qu’il y a 20 ans, et il n’y a aucune chance qu’il le soit aussi », assène ce retraité.

Dans les rues de Fort Lauderdale, en Floride, Stacy Lewin ne mâche pas ses mots.

« Je pense que Joe est trop vieux, qu’il devient un peu sénile et qu’il devrait prendre sa retraite », lance cette Américaine de 59 ans.

Et pour Riva Fernandez, un habitant de cette ville voisine de Miami, une candidature de Biden est « une idée affreuse ».

Rodney Grimes, un New-Yorkais de 59 ans, estime lui que l' »âge n’est pas un critère ».

« Pour les gens plus vieux, comme pour les plus jeunes, si votre esprit est intact, si votre santé est bonne, ce n’est pas vraiment important, votre âge n’est vraiment pas important », estime ce partisan de Joe Biden.