Dix ans après un premier titre, Nafi Thiam a été élue Sportive de Belgique de l’année 2024, à l’occasion du Gala du sport organisé dimanche au Skyhall de Brussels Airport. L’heptathlonienne obtient cette récompense pour la cinquième fois. En 2014, 2016, 2017 et 2022, elle avait déjà remporté le référendum annuel de Sportpress.be, l’association professionnelle belge des journalistes sportifs.

Cette année, Thiam a recueilli 911 points et a devancé la désormais double championne du monde de cyclisme Lotte Kopecky, lauréate en 2023 et récompensée cette année du Trophée national du Mérite sportif, qui a obtenu 828 points. Sa collègue heptathlonienne Noor Vidts, championne du monde du pentathlon (en salle) et médaillée de bronze aux championnats d’Europe et aux Jeux Olympiques a pris la 3e place avec 363 points.

La Namuroise devient seule troisième dans le palmarès des athlètes ayant été le plus souvent récompensées par le titre de Sportive de l’année derrière la judoka Ingrid Berghmans (1980, 1982-1986 et 1988-1989) et la joueuse de tennis Kim Clijsters (1999-2002, 2005, 2009-2011) qui ont été plébiscitées à huit reprises. Elle a aussi figuré sur le podium de ce référendum à la 2e place en 2018 et 2021 et à la 3e place en 2019. L’athlète avait été choisie comme Espoir de l’année 2013.

Un titre olympique dans trois Jeux consécutifs

Nafi Thiam, 30 ans, a réussi la performance unique dans les annales du sport belge et des épreuves multiples en athlétisme, hommes et femmes confondus, de remporter un titre olympique dans trois Jeux consécutifs (2016, 2021 et 2024). Nafi Thiam était absente au Gala et n’a pas communiqué de réaction par vidéo. Son trophée a été remis à sa maman Danièle Denisty. Cet exploit lui a valu la place de finaliste mondiale au titre de « Field Athlete of the Year » décerné par World Athletics. Notre compatriote, qui a remporté le titre de meilleure athlète mondiale de l’année 2017, n’a été devancée que par la sauteuse en hauteur ukrainienne Yaroslava Mahuchikh qui a effacé, il est vrai, le record du monde vieux de 37 ans. Nafi Thiam a réussi 6880 points dans la Ville Lumière, soit une performance supérieure à Rio (6810) et à Tokyo (6791) et son troisième meilleur résultat en carrière.

Neuf semaines plus tôt, sans la moindre compétition en guise de préparation, elle avait décroché sa qualification pour les JO en enlevant son troisième titre de championne d’Europe à Rome grâce à ses 6848 points. Elle disputait dans la Ville Éternelle son premier heptathlon depuis près de deux ans et le premier depuis qu’elle a changé d’entraîneur.

Quatorze des quinze grands championnats et heptathlons

Depuis les JO de 2016, elle a remporté quatorze des quinze grands championnats et heptathlons auxquels elle a pris part, seuls les Mondiaux de Doha en 2019 lui ont échappé. Désormais exilée une partie de l’année en Afrique du Sud afin de s’entraîner sous la direction de Michael Van der Plaetsen, le successeur de Roger Lespagnard depuis fin 2022, Nafi Thiam a retrouvé le plaisir de concourir sans douleurs majeures.

Elle avait pu soulager ses tendons d’Achille tout au long de l’année 2023, ayant décidé de faire l’impasse sur la saison d’été au lendemain de son record du monde du pentathlon en salle en mars à l’occasion de l’Euro d’Istanbul. Santé et motivation retrouvées, la meilleure heptathlonienne mondiale de la décennie a amélioré en 2024 sa meilleure performance en carrière sur 800m (2:10.62) et égalé celle du lancer du poids (15m54), signe qu’elle est loin de régresser.

Le record d’Europe de la discipline (7032 points) de la Suédoise Karolina Klüft établi en 2007, pourrait d’ailleurs constituer un objectif à l’avenir. Le record de Thiam est de 7013 points établi en 2017 à Götzis. Après avoir souvent évoqué un fin de carrière après les Jeux de Paris, la Namuroise n’a plus parlé de celle-ci après son triomphe parisien. Il n’est donc pas exclu de la voir briguer une troisième couronne mondiale (après 2017 et 2022) en septembre de cette année à Tokyo, de quoi signer un troisième triplé après ses trois sacres européens (2018, 2022, 2024) et olympiques.