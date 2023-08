Mondiaux de cyclisme: Lotte Kopecky offre un titre mondial à la Belgique

Lotte Kopecky a été sacrée championne du monde après sa victoire dans la course élites dames des championnats du monde de cyclisme courue dimanche sur 154,1 km entre Loch Lomond et Glasgow en Écosse. La Néerlandaise Demi Vollering et la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig ont complété le podium.

Deuxième du dernier Tour de France, l’Anversoise a offert à la Belgique un premier titre mondial depuis celui de Nicole Van den Broeck en 1973. Kopecky est la quatrième Belge à devenir championne du monde après Yvonne Reynders (1959, 1961, 1963, 1966), Marie-Rose Gaillard (1962) et Van den Broeck. Derrière, Demi Vollering a remporté le sprint pour la 2e place devant Cecilie Uttrup Ludwig à 7 secondes de Kopecky. Arrivée en 11e position, la Hongroise Kata Blanka Vas remporte elle le titre mondial chez les espoirs devant la Néerlandaise Shirin van Aanroij et la Britannique Anna Shackley.

Après un début de course animé, la course s’est décantée à 74 km de l’arrivée avec une attaque de la Suissesse Elise Chabbey. Un groupe de contre s’est formé derrière avec Lotte Kopecky, la Néerlandaise Riejanne Markus, l’Italienne Silvia Persico, la Polonaise Agnieszka Skalniak-Sojka, la Suissesse Marlen Reusser et l’Allemande Liane Lippert mais ce groupe a été repris à 58 km de la ligne.

À 34 km de l’arrivée, Kopecky a placé une nouvelle accélération, suivie par Vollering et sa compatriote et tenante du titre Annemiek van Vleuten, Reusser, la Britannique Elizabeth Deignan, Ludwig et l’Autrichienne Christina Schweinberger. Lors de l’antépénultième passage sur la ligne d’arrivée à 28 km de l’arrivée, les sept coureuses ont compté 17 secondes de retard sur Chabbey.

Chabbey aura finalement été reprise lors de l’avant-dernier passage sur la ligne à 14 km de l’arrivée alors que Van Vleuten a été victime d’un ennui mécanique. La course s’est animée dans le dernier tour du circuit local avec de nombreuses accélérations qui n’ont pas abouti jusqu’à celle de Kopecky à 5,5 km de l’arrivée.

31e victoire de sa carrière

La native de Rumst décroche la 31e victoire de sa carrière, la 11e cette saison après le Circuit Het Nieuwsblad, la Nokere Koerse, le Tour des Flandres, la Veenendaal-Veenendaal Classic, une étape et le classement général du Tour de Thuringe, À travers le Hageland, la course en ligne et le chrono des championnats de Belgique et une étape du Tour de France où elle a également terminé 2e du classement général et remporté le maillot vert du classement par points.

Kopecky décroche aussi sa quatrième médaille dans ces championnats du monde après ses trois médailles remportées sur la piste. Elle avait décroché l’or sur la course à l’élimination et la course aux points et le bronze sur l’omnium.

Onze médailles pour la Belgique

Au total, la Belgique a remporté onze médailles dans ces ‘Super Mondiaux’ de Glasgow avec les trois médailles d’or et la médaille de bronze de Kopecky et l’or de Remco Evenepoel sur le chrono élites messieurs. Wout van Aert a lui pris la médaille d’argent sur la course en ligne élites messieurs tout comme Alec Segaert sur le chrono espoirs messieurs. Fleur Moors s’est parée de bronze sur la course en ligne juniors filles et Julie De Wilde sur le chrono espoirs dames. Fabio Van den Bossche (course aux points) et Tuur Dens (scratch) ont eux remporté le bronze sur la piste.