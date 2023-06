Séville bat l’AS Rome aux tirs au but et s’offre une 7e Europa League

Le FC Séville a remporté l’Europa League pour la 7e fois de son histoire en battant l’AS Rome aux tirs au but (4 tab 1, 1-1 a.p.) en finale à la Puskas Arena de Budapest, en Hongrie.

Paulo Dybala avait ouvert la marque après 35 minutes pour la Roma mais un but contre son camp de Gianluca Mancini (55e) a ramené l’égalité au marquoir, poussant les deux équipes à la prolongation. Une prolongation durant laquelle les filets ne tremblaient pas.

Comme lors des deux précédentes éditions, la finale de la C3 se décidait donc aux tirs au but. Les Romains Mancini et Ibanez manquaient leur envoi. Quatrième tireur sévillan, Montiel voyait son tir dévié par Rui Patricio mais le VAR décidait de faire retirer le penalty, le gardien romain ayant bougé de sa ligne. L’Argentin, déjà auteur du penalty décisif en finale du Mondial 2022, envoyait cette fois le cuir au fond des filets, offrant une 7e Europa League à Séville, qui détient le record de victoires dans l’épreuve.

Tombeur de Manchester United en quarts et la Juventus en demi-finales, le FC Séville a remporté toutes les finales d’Europa League ou de son ancêtre la Coupe de l’UEFA qu’il a disputées (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 et 2023). Vainqueur de la première édition de la Conference League l’année dernière, l’AS Rome passe à côté d’un doublé C4/C3 inédit.

José Mourinho, l’entraîneur romain, perd pour la première fois de sa carrière une finale européenne. Le Portugais avait remporté les cinq premières en Ligue des Champions (2004 avec Porto et 2010 avec l’Inter) et en Europa League (2003 avec Porto et 2017 avec Manchester United) et pouvait devenir en cas de succès le premier entraîneur à remporter l’Europa League avec trois clubs différents.