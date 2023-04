Pro League: le bilan de la première phase du championnat en 11 chiffres

Huit clubs qui poursuivent la saison, trois qui descendent à l’étage inférieur : la Pro League a rendu son verdict. L’occasion de souligner quelques chiffres marquants.

Vainqueur de Zulte Waregem, le Cercle a offert une double conséquence au championnat à l’occasion de la dernière journée de Pro League : une relégation pour son hôte du jour, le Essevee, et une place dans le top 8 au nez et à la barbe d’Anderlecht et surtout Charleroi. La fête était totale en Venise du Nord, puisque le Club a profité de son large succès contre Eupen (7-0) pour doubler Gand et s’inviter dans la course au titre, avec un retard conséquent malgré la division des points par deux. Place aux play-offs, et au bilan chiffré de ces 34 journées de phase classique.

19

En conservant ses filets propres contre Saint-Trond, Jean Butez a conclu sa phase classique avec 19 clean-sheets. Une stat exceptionnelle, surtout conquise depuis le début de l’année 2023 où l’Antwerp s’est transformé en forteresse : 16 matches disputés, et seulement 6 buts encaissés depuis la reprise. Le Great Old a l’étoffe défensive d’un candidat au titre.

+24

Avec 75 points, Genk a été rejoint sur le fil par l’Union Saint-Gilloise, mais a surtout amélioré de 24 points son bilan par rapport à la saison dernière. Les hommes de Wouter Vrancken signent la plus grosse progression de l’année, devant le Standard de Ronny Deila (+19).

À l’autre bout de ce classement, Anderlecht conclut la phase classique avec 18 points de moins qu’un an plus tôt. Malines et Bruges (-13) complètent le podium des mauvais élèves.

Joseph Paintsil est l’un des grands artisans de la saison de Genk (BELGA)

14+11

Quatorze buts inscrits et onze passes décisives offertes pour Joseph Paintsil. L’ailier de Genk est le seul joueur de l’élite à conclure la saison en « double-double », franchissant la dizaine dans chacune des deux catégories. C’est néanmoins son coéquipier Mike Trésor qui s’offre actuellement le titre de joueur le plus décisif de Pro League, avec huit buts et surtout 21 passes décisives.

20

En inscrivant son vingtième but contre Ostende, Hugo Cuypers n’a pas permis aux siens d’atteindre les Champions Play-offs, mais a confirmé son statut de meilleur buteur. S’il conserve son statut (notamment menacé par le Japonais du Cercle Ayase Ueda, 18 buts) jusqu’au bout des play-offs, il sera le premier Belge couronné depuis 2010. Cette année-là, Romelu Lukaku avait été couronné après la phase classique, sans prendre en compte les play-offs où il avait été doublé par le Camerounais Dorge Kouemaha. À la régulière, le dernier meilleur buteur belge est donc le regretté François Sterchele, sacré en 2007.

Ronny Deila a redonné des couleurs à Sclessin (BELGA)

1,62

La moyenne de points par match du Standard de Ronny Deila, pour la première année de l’ère 777 à Sclessin. Sous la présidence de Bruno Venanzi, seules deux des sept saisons avaient offert un meilleur ratio aux Rouches : 1,77 point par rencontre pour l’année du retour de Michel Preud’homme en 2018-2019, puis 1,69 lors de l’exercice suivant, interrompu par le Covid. À l’inverse, la moyenne de 1,06 point de la saison dernière était le point le plus bas de la décennie écoulée.

5

Le nombre d’équipes qui concluent la saison sous les 34 points, et donc avec moins d’un point de moyenne par match. Courtrai, Eupen, Ostende, Zulte Waregem et Seraing ont souffert dans une saison à trois relégables qui n’a visiblement pas tiré tout le monde vers le haut. Pour retrouver la trace d’un tel bilan, il faut remonter à la saison 2010-2011, quand Saint-Trond, le Beerschot, le Lierse, Eupen et Charleroi avaient fini sous la moyenne du point par rencontre.

Bruges conclut la phase classique au pied du podium. Une première depuis dix ans (BELGA)

4

C’est aussi dans les archives qu’il faut retrouver la trace d’une phase classique conclue hors du podium par Bruges, devenu la référence nationale des dernières années. Quatrième et qualifié in extremis pour les play-offs 1 – qu’il est désormais le seul à ne jamais avoir raté, vue l’absence d’Anderlecht – le Club n’avait plus terminé la première phase du championnat si mal classé depuis 2013.

10

Ce bilan négatif explique sans doute pourquoi Bruges est, avec Courtrai, l’une des deux équipes à avoir changé deux fois de coach cette saison. Dans le changement unique, plus classique, ils sont rejoints par le Cercle, Charleroi, Anderlecht, Malines, Eupen, Ostende, Zulte Waregem et Seraing. Au total, dix clubs ont changé d’entraîneur. Parmi les huit « survivants », quatre avaient seulement pris leurs fonctions au début de cette saison (Vrancken, Geraerts, Van Bommel et Deila). Ils ne sont donc plus que quatre à être en poste depuis au moins un an : Hein Vanhaezebrouck à Gand, Jonas De Roeck à Westerlo, Marc Brys à Louvain et Bernd Hollerbach à Saint-Trond. On sait déjà que l’aventure du dernier se termine au terme de cette saison. Les autres survivront-ils au carrousel éternel de la Pro League ?

98

Joueur le plus « fauché » de la saison, l’ailier Alieu Fadera ne devrait pas accompagner Zulte Waregem à l’échelon inférieur. Le Gambien a subi 98 fautes en 34 journées, 33 de plus que son plus proche poursuivant. La conséquence d’un jeu qui donne le vertige, puisque Fadera est également en tête du classement des dribbles tentés (258) en Pro League cette saison.

5/6

La possession, est-ce que ça compte ? Les chiffres montrent en tout cas que parmi les six équipes qui ont eu le plus souvent le ballon cette saison, cinq occupent les cinq premières places du classement. Seul Anderlecht, troisième possession du Royaume (54,7%), déroge à la règle du ballon qui fait gagner.

4

Une autre règle tacite du football veut qu’il faut être intransigeant à domicile pour espérer une saison réussie. Cette année, quatre équipes ont inscrit plus de points hors de leurs bases qu’à la maison, et aucune n’a effectivement atteint ses objectifs : Charleroi (25 points en déplacement, 23 à domicile) et Anderlecht (22-24) ont raté les play-offs, alors que Zulte Waregem (13-14) et Seraing (7-13) descendent en D2.