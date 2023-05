Nacer Chadli dit adieu aux Diables Rouges

Celui qui a marqué un but devenu célèbre face au Japon en huitième de finale du Mondial 2018 a porté le maillot de la Belgique à 66 reprises.

Nacer Chadli ne portera plus le maillot des Diables Rouges. Le joueur de Westerlo a officialisé sa décision au micro de la RTBF à l’issue de la rencontre jouée à Sclessin entre son club et le Standard, club dans lequel il a commencé à jouer. Il a porté le maillot de la Belgique à 66 reprises et inscrit 8 buts dont le très important qui a donné la victoire dans les arrêts de jeu contre le Japon (3-2) en 1/8e de finale du Mondial 2018. Une compétition que les Diables Rouges allaient terminer à la 3e place, la plus belle de leur histoire.

« Pour moi, c’est fini de toute façon. On doit tourner la page. Cela a été une bonne période pour nous tous. La relève est là. Je suivrai leurs exploits. C’est officiel », a déclaré Chadli. « J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer pour mon pays avec des joueurs qui sont devenus des amis, on a vécu des grands moments. Ma plus grande fierté ? Le bronze à la Coupe du monde. C’était historique. Cela va rester comme quelque chose de spécial pendant longtemps. »

Diables Rouges: Nacer Chadli, après Axel Witsel

Nacer Chadli avait débuté avec l’équipe nationale le 9 février 2011 contre la Finlande en amical alors qu’il évoluait à Twente en club. Son dernier match, il l’a joué le 2 juillet 2021 face à l’Italie. Monté au jeu à la 70e minute, il devait le quitter quatre minutes plus tard blessé. C’était face à l’Italie en quarts de finale de l’Euro perdu 2-1 par les Belges. Formé au Standard, c’est aux Pays-Bas qu’il s’est révélé au plus haut niveau à Twente après être passé par les clubs de Maastricht et AGOVV. Il a ensuite pris la direction de la Premier League à Tottenham pendant trois ans puis deux autres à West Brom. Il a encore évolué à Monaco, à Anderlecht et à Basaksehir en Turquie avant de revenir en Belgique à Westerlo en juillet dernier, prêté une saison par la formation turque où il est sous contrat jusqu’en juin 2024.

Cette annonce du joueur polyvalent liégeois de 33 ans, qui peut évoluer sur les deux flancs en défense ou au milieu de terrain, est intervenue au lendemain de celle identique d’un autre Liégeois Axel Witsel, qu’il a connu enfant au Standard, qui a mis fin à une brillante carrière chez les Diables, longue de quinze années et riche de 130 rencontres (deuxième plus grand nombre de caps de l’histoire). Chadli est le cinquième joueur à renoncer à l’équipe nationale depuis le Mondial 2022 décevant du Qatar après Eden Hazard, Toby Alderweireld, Simon Mignolet et donc Witsel.