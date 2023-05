Après Eden Hazard, Simon Mignolet et Toby Alderweireld, c’est Axel Witsel, le deuxième Diable le plus capé, qui arrête sa carrière internationale. Il souhaite « consacrer plus de temps à sa famille et faire un focus sur son club ».

Axel Witsel a annoncé, sur les réseaux sociaux, qu’il mettait un terme à sa carrière internationale. Le milieu de terrain de 34 ans a porté à 130 reprises le maillot des Diables Rouges. Il a marqué 12 buts. Il est le deuxième joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe nationale, derrière Jan Vertonghen.

« Après avoir mûrement réfléchi, c’est avec beaucoup d’émotion que j’ai pris la décision de prendre ma retraite internationale », a écrit le joueur de l’Atlético Madrid. « Ce fut une grande fierté d’avoir pu représenter mon pays durant ces 15 dernières années. Maintenant, il est important pour moi de consacrer plus de temps à ma famille et de faire un focus sur mon club. » Axel Witsel a conclu son message en souhaitant « bonne chance à la nouvelle génération qui j’en suis sûr va encore nous faire vivre des moments incroyables ».



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Witsel a participé aux Coupes du monde 2014, 2018 et 2022 et aux Euros 2016 et 2020. Il a pris part au meilleur résultat de l’histoire de la Belgique dans un Mondial, avec la troisième place en Russie en 2018. Il a joué son dernier match international pour les Diables Rouges le 1er décembre de l’année dernière, lors du match nul 0-0 à la Coupe du monde au Qatar, lors du troisième et dernier match de groupe contre la Croatie. Ce match nul signifiait que le tournoi des Belges était terminé après la phase de groupe.

Lire aussi | Domenico Tedesco et l’héritage du Mondial

En mars, le Liégeois n’a pas été retenu dans la première sélection par Domenico Tedesco, qui a succédé à Roberto Martinez au poste de sélectionneur national après la Coupe du monde.