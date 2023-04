L’inconnu du week-end : Jorne Spileers

Après chaque week-end, focus sur un joueur sous les radars du grand public belge. Place à Spileers, la nouvelle arme défensive made in Bruges.

En s’imposant tranquillement 0-3 Achter de Kazerne, les Brugeois se sont rassurés et se replacent dans la course aux Champions Play-offs en revenant à deux points de La Gantoise. Placé dans un 4-4-2 losange assez spécial, le Bruges de Rik De Mil a rapidement pris le contrôle du milieu du terrain et plante déjà deux roses au bout des vingt premières minutes. Malgré un regain de possession malinoise en seconde période, les Blauw en Zwart repartent en Venise du Nord avec les trois points et la fierté d’avoir pu terminer le match avec six joueurs formés au club sur la pelouse. Parmi eux, un jeune défenseur impressionne depuis la prise de fonction de Rik De Mil avec 100 % de temps de jeu, Jorne Spileers, 18 ans.



Placé cette fois-ci aux côtés de Brandon Mechele, Jorne Spileers a réalisé un match sobre et efficace, décalé sur le côté gauche de la défense centrale. Solide dans les duels et correct à la relance, le jeune défenseur est d’ailleurs le joueur brugeois qui a touché le plus de ballons et réalisé le plus de passes devant Hans Vanaken, finissant le match avec près de 90 % de réussite, même s’il a été mis dans un fauteuil durant toute la partie vu la pauvreté de l’attaque malinoise. Spileers continue donc sur la lancée de ses deux dernières rencontres où il fait à chaque fois partie des Brugeois ayant parcouru le plus de kilomètres et ayant gagné le plus de duels, même lorsque ça tourne moins bien comme face à Courtrai il y a deux semaines. Le joueur, titulaire en première partie de saison avec le Club NXT, montre une bonne faculté d’adaptation tactique, lui qui est aligné tantôt dans une défense à 3 tantôt dans une défense à 4. Au même titre qu’Abakar Sylla, il représente le futur des Gazelles mais démontre qu’il faut également compter sur lui pour le présent.

Club NXT, le laboratoire brugeois

Formé presque intégralement au Club, Spileers a passé les différentes étapes logiques avant de débarquer en équipe première. Déjà aligné à 2 reprises au mois d’octobre sous Carl Hoefkens, le produit brugeois a ensuite continué sa progression au sein du Club NXT avant d’être à nouveau appelé par Rik De Mil, suite au limogeage de Scott Parker, pour la rencontre face au Standard.

Privé de Mechele, suspendu, Spileers a réalisé un match digne d’un vieux briscard de Pro League aux côtés d’Abakar Sylla. La classe biberon brugeoise est d’ailleurs l’une des pattes depuis l’intronisation de Rik De Mil, en témoignent les montées au jeu hier de Romeo Vermant, Kyriani Sabbe, Cisse Sandra et Antonio Nusa. Avec 100 % de temps de jeu sous De Mil, un honneur partagé avec Vanaken et Mignolet, Spileers est le symbole des très bons résultats du Club NXT en Challenger Pro League, qui a encore gagné ce week-end au Lierse.

Après trois bonnes rencontres, Jorne Spileers postule désormais pour une place de titulaire au sein de la défense Blauw en Zwart. Jeune, belge et talentueux, Spileers rentre parfaitement dans le projet “2023” mis en place par Pascal De Maesschalck, désormais à Monaco, qui voulait cinq joueurs du cru dans le onze de base brugeois. Au jeune Jorne de continuer sur sa lancée.

Par Robin Maroutaëff