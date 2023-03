L’inconnu du week-end : Ayase Ueda

Après chaque week-end de Pro League, focus sur un joueur sous les radars du grand public belge. Place à Ayase Ueda, le buteur du Cercle.

Cercle – Seraing n’était sans doute pas l’affiche la plus sexy de la 28e journée de Pro League. Elle a pourtant permis à Ayase Ueda de se démarquer. Une fois de plus. Inconnu pour certains mais très apprécié des puristes, le numéro 36 du Cercle rayonne de semaine en semaine. Très vif et juste techniquement, Ueda est en train de s’imposer en Venise du Nord et son nom résonne déjà comme l’une des évidences de Pro League. Déjà buteur la semaine dernière à Eupen, le Japonais a récidivé ce week-end face à Seraing par deux fois.

Pris à froid par les Métallos dès la troisième minute de jeu, les joueurs du Cercle n’ont pourtant jamais paru paniquer. Ayase Ueda, placé plus à gauche que d’habitude sur le front de l’attaque de Miron Muslic, répond directement à l’ouverture du score sérésienne via une frappe à la retourne au point de penalty, du pied gauche, qui met Guillaume Dietsch à contribution. Alors que Hugo Siquet égalise sur coup-franc à la demi-heure de jeu, Ueda inscrit une minute plus tard le but qui met les Brugeois aux commandes, grâce à un contrôle pied gauche suivi d’un intérieur pied droit qui fait trembler les filets de Dietsch. A la 55e, Kevin Denkey lance Ayase Ueda en profondeur, qui conclut une nouvelle fois son un-contre-un face à Dietsch. La victoire des Brugeois les replace à la 8e place du classement général, synonyme d’Europe Play-Offs.

Ueda, du Mondial aux Play-offs ?

Ayase Ueda fait partie de ces attaquants difficiles à tenir. Constamment en mouvement et toujours à la recherche d’appels de balle, pas étonnant que le Cercle fasse partie des équipes de Pro League qui se créent le plus d’occasions après une passe en profondeur. Le Japonais, qui a tout de même tenté sept fois sa chance face aux Métallos, est d’ailleurs le troisième joueur de l’élite qui tente le plus de tirs avec un total de 64 frappes, derrière Vincent Janssen et Hugo Cuypers qui ont respectivement 72 et 67 tirs tentés.

Depuis l’intronisation de Muslic et son jeu très direct, Ueda se sent comme un poisson dans l’eau, lui qui avait plus de mal sous les ordres de Dominik Thalhammer en début de saison. Arrivé au début du dernier été, le Japonais est revenu à Bruges dès la fin de sa Coupe du Monde pour préparer au mieux la suite de sa saison en vert et noir.

Depuis, Ayase est un pion important avec près de 790 minutes jouées sur 810 possibles. Avec cinq réalisations lors des dix dernières rencontres, Ueda est l’arme offensive numéro 1 du Cercle dans cette course au top 8 qui s’annonce palpitante. Les Brugeois paraissent très solides et ont récemment fait perdre des plumes à l’Union, à La Gantoise, au Standard ou au grand voisin du Club de Bruges.

Par Robin Maroutaëff