Toby Alderweireld annoncera officiellement ce lundi qu’il arrête sa carrière de Diable Rouge. Il souhaite se concentrer sur sa carrière en club.

Toby Alderweireld va annoncer sa retraite internationale ce lundi, ont révélé nos confrères du Nieuwsblad. Le défenseur a disputé 127 rencontres avec les Diables Rouges, marquant 5 buts. Il avait débuté en équipe nationale le 29 mai 2009 contre le Chili lors de la Kirin Cup, sous la direction de Frank Vercauteren, alors sélectionneur national. Il a pris part aux Coupes du monde 2014, 2018 et 2022 et aux Euros 2016 et 2020. Sa dernière apparition a été le troisième match de groupe de la Coupe du monde au Qatar, le 1er décembre, contre la Croatie (0-0). Initialement titulaire au poste de latéral droit, il est devenu une certitude au poste de défenseur central ces dernières années.

AL RAYYAN, Qatar, 01-12-2022, World Cup 2022 in Qatar, game between Croatia and Belgium, Belgium player Toby Alderweireld

Plus de Toby Alderweireld, un coup dur pour Tedesco

Après l’élimination en phase de groupes du Mondial 2022, le défenseur de l’Antwerp avait indiqué, lors d’une conférence de presse, qu’il ne comptait pas encore arrêter l’aventure avec l’équipe nationale. Mais selon le quotidien, il souhaite à présent se concentrer sur sa carrière en club.

Pour le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale, Domenico Tedesco, l’abandon d’Alderweireld est un coup dur. Le mois dernier encore, il avait déclaré qu’Alderweireld était l’un des sept « capitaines » qu’il avait déjà contactés. Alderweireld est le deuxième joueur de la génération dorée, après Eden Hazard, à abandonner les Diables rouges après la décevante Coupe du monde au Qatar.