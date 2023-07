Véritable tournant sur le Tour: Vingegaard assome définitivement Pogacar

Rien ne semble pouvoir arrêter Jonas Vingegaard sur le Tour de France. Mercredi, le Danois a conforté son maillot jaune à Courchevel alors que son rival Tadej Pogacar est en perdition.

Jonas Vingegaard a définitivement assommé le Tour de France lors de l’étape-reine remportée par l’Autrichien Felix Gall mercredi à Courchevel où Tadej Pogacar a connu une terrible défaillance dans le col de la Loze.

Après 165,7 km entre Saint-Gervais Mont-Blanc et Courchevel, Felix Gall d’AG2R Citroën s’est imposé en solitaire devant le Britannique Simon Yates (Jayco AlUla) et l‘Espagnol Pello Bilbao (Bahrain Victorious).

Quatrième, le maillot jaune Jonas Vingegaard a pris une option sur la victoire finale en voyant son rival slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) être lâché. Méconnaissable, Pogacar a cédé à 7,8 km du sommet alors qu’on n’avait même pas atteint les pentes les plus sévères. Le Slovène pointait à cinq minutes de son rival avant les six derniers kilomètres et la descente vers la Courchevel.

Cette étape proposait quatre ascensions difficiles: le col des Saisies (1re catégorie, 13,4 km à 5,1%), le Cormet de Roselend (1re catégorie, 19,9 km à 6%), la côte de Longefoy (2e catégorie, 6,6 km à 7,5%) et le redoutable col de la Loze (hors-catégorie, 28,1 km à 6%), dont le sommet était situé à 7 km de l’arrivée.

Membre de l’échappée du jour de 34 coureurs, Felix Gall s’est isolé en tête à 6 km du sommet du col de la Loze et 13 de l’arrivée.

Gall, 25 ans, décroche la 2e victoire de sa carrière après une étape du Tour de Suisse plus tôt dans l’année.

Le Tour de France retrouvera la plaine jeudi. La 18e étape reliera Moûtiers à Bourg-en-Bresse avec deux côtes de 4e catégorie en chemin.