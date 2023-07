Un concurrent de taille pour Evenepoel sur la Vuelta: Vingegaard tentera le doublé en Espagne

Le coureur cycliste danois, assuré de remporter le Tour de France 2023, a décidé d’enchainer avec le Tour d’Espagne, qui aura lieu du 26 août au 17 septembre.

Remco Evenepoel remportera-t-il la Vuelta une seconde fois ? Jonas Vingegaard, qui va plus que probablement remporter le 110e Tour de France cycliste dimanche pour la deuxième année consécutive, participera également à la Vuelta, rapporte le journal espagnol Marca mais aussi El Pais.

Jumbo-Visma compte donc non seulement sur le Slovène Primoz Roglic, triple vainqueur du Tour d’Espagne (2019, 2020 et 2021), mais aussi sur le Danois, croit savoir Marca et El Pais, une information confirmée par d’autres médias.

Le Tour d’Espagne s’élancera le 26 août de Barcelone pour s’achever le 17 septembre à Madrid. Remco Evenepoel a annoncé il y a quinze jours qu’il va tenter de garder son titre à la Vuelta. Si Jumbo-Visma aligne non seulement Roglic mais aussi Vingegaard, le champion du monde 2022 voit une sérieuse concurrence se présenter face à lui puisqu’il serait opposé au lauréat respectif du Giro et du Tour.

Le Danois, qui ne participera pas aux championnats du Monde de Glasgow, début août, a déjà participé au Tour d’Espagne en 2020, au service de Roglic. Il avait alors terminé 46e (à 1h57 de son leader). Il serait étonnant qu’il se contente d’un rôle d’équipier dans un peu plus d’un mois. En tout cas, Remco Evenepoel peut s’attendre à une concurrence féroce sur cette Vuelta !