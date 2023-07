Tour de France Femmes: Demi Vollering remporte le Tour de France Femmes, Lotte Kopecky finit 2e

La Néerlandaise Demi Vollering (SD Worx) a remporté la 2e édition du Tour de France Femmes au terme du contre-la-montre individuel de la 8e et dernière étape gagné par son équipière suisse Marlen Reusser dimanche à Pau. Troisième du chrono, Lotte Kopecky (SD Worx) monte sur le podium derrière Vollering et devant la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing), qui termine dans le même temps, et la Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Movistar).

Pointée parmi les favorites pour la victoire d’étape, Marlen Reusser a signé le meilleur temps en 29:15 avant que les candidates au classement général ne s’élancent, dont Lotte Kopecky, quatrième du général à sept secondes de Van Vleuten, 3e, avant le départ. L’Anversoise a signé le quatrième temps au point intermédiaire à 30 secondes de Reusser et avec 30 secondes d’avance sur Van Vleuten. Kopecky a poursuivi sur sa lancée sur la seconde partie du parcours pour terminer 3e à 38 secondes de Reusser pour s’assurer du podium final, Van Vleuten terminant 14e à 1:41. Vollering a pris la 2e place à 10 secondes de son équipière.

La Suissesse, championne d’Europe de la discipline, a remporté le 21e succès de sa carrière, la 7e cette saison. Gagnante de la 7e étape, l’étape-reine, samedi au sommet du Tourmalet, Vollering a assuré sa large avance lors du chrono final pour remporter son premier Tour de France. La Néerlandaise, qui décroche sa 15e victoire de la saison, sa 27e en carrière.

Kopecky, qui a aussi remporté le maillot vert du classement par points, a pris la 2e place à 3:03, dans le même temps que Niewiadoma, les centièmes du contre-la-montre étant à son avantage. Van Vleuten termine 4e à 3:59. Vollering succède au palmarès Van Vleuten qui voit sa série de six victoires de suite sur un grand tour prendre fin.