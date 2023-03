Roglic et Pogacar, un printemps à l’heure slovène

Trois victoires d’étape et la victoire au classement général pour Roglic et Pogacar. L’un à Paris-Nice, l’autre sur Tirreno. Les deux meilleurs coureurs d’étape de ces dernières années, tout comme leurs équipes, se distinguent à nouveau en 2023. Analyse d’une domination écrasante.

Le ténor en Tadej Pogacar

Avant que Roglic brandisse le trident, Pogacar a tiré sa révérence sur la Promenade des Anglais à Nice. Comme un ténor remerciant le public après avoir chanté son meilleur aria. Le glouton slovène était donc aux anges, avec une victoire d’étape sur ses routes d’entraînement préférées. Évidemment après un solo, depuis le col d’Eze. Il aurait pu jouer la carte de la sécurité pour assurer sa victoire au classement général, mais il a rétorqué, avec une pointe de cannibalisme : « L’attaque est la meilleure défense ».

Avec le classement général de Paris-Nice, il s’agit de la neuvième victoire de Pogacar en 2023, en seulement treize jours de course. À titre de comparaison, en 2021 et 2022, seuls quatre coureurs ont levé les bras plus de neuf fois sur l’ensemble de la saison. La dernière fois qu’un coureur a autant gagné entre le début de saison et la dernière étape de Paris-Nice ou de Tirreno-Adriatico ? Tom Boonen, en 2006, avec dix victoires. Toutes au sprint, et en 18 jours de course.

« Même si je ne gagne plus rien jusqu’à la fin de la saison, ce ne sera pas une mauvaise année », a déclaré Pogacar en riant, sincèrement ou non. Puis il a asséné un nouveau coup de massue verbal à la concurrence, toujours avec le sourire : « Je ne suis pas aussi bon que l’année dernière à la même époque, parce que je n’ai pas encore fait d’entraînement en altitude. J’ai encore une petite marge ».

Une « petite marge » sur laquelle peut s’appuyer Jonas Vingegaard, lui qui ne pensait sans doute pas que la différence avec Pogacar dans Paris-Nice serait aussi importante. D’un autre côté, l’écart entre eux était encore plus important l’année dernière : lors de Tirreno-Adriatico, le Slovène avait gravi le Monte Carpegna 1 minute et 27 secondes plus vite que le Danois, qui avait également terminé deuxième de l’étape. Dimanche dernier, Pogacar a gravi le col d’Eze (six kilomètres également) 43 secondes plus vite que Vingegaard. Avec cette nuance importante que dans les deux cas, les poursuivants se sont regardés, se battant pour les places d’honneur. Il n’y avait de toute façon rien à faire contre Pogacar.

Vingegaard est en meilleure forme qu’en 2022. Il a déjà suivi un entraînement en altitude et a également pris un départ éclair dans la course par étapes espagnole O Gran Camino, mais sans grande opposition. Le Danois relativise donc l’uppercut de Pogacar. Sa confiance n’est « pas affectée ». Après tout, il peut lui aussi « s’améliorer considérablement en vue du Tour ».

Vingegaard sait également que trois semaines de course en juillet, avec de difficiles étapes de montagne consécutives, ne peuvent être comparées à une semaine de course en mars. La capacité de récupération, la résistance à la chaleur, les longs efforts en montée sont des atouts majeurs du coureur Jumbo-Vismar qu’il n’a pas pu utiliser à Paris-Nice. Mais même avec une condition physique optimale et une équipe bien meilleure que la semaine dernière autour de lui, il sera difficile de battre Pogacar à nouveau dans le Tour. Après tout, le Slovène ne commettra pas les mêmes erreurs tactiques que l’année dernière, avec son confident/directeur d’équipe Allan Peiper pour le guider cette fois-ci. Jumbo-Visma est donc confronté à un défi encore plus grand qu’en 2022.

Primoz Roglic brandit le célèbre trident remis au vainqueur de la Course des Deux Mers (BELGA)





La résurrection express de Roglic

Vainqueurs de Paris-Nice et Tirreno-Adriatico 2022 : Primoz Roglic et Tadej Pogacar. Vainqueurs de Paris-Nice et Tirreno-Adriatico 2023 : Tadej Pogacar et Primoz Roglic. Un an d’écart, beaucoup d’événements entre les deux, mais toujours les mêmes vainqueurs, venus de Slovénie. Un doublé exceptionnel : seul Tony Rominger a remporté les deux courses par étapes deux années de suite (1990 et 1991).

Le triomphe de Pogacar n’est pas surprenant. Celui de Roglic bien. Ce n’est qu’à la dernière minute qu’il a été ajouté à la liste des participants de Tirreno-Adriatico. À l’origine, le coureur Jumbo-Visma ne devait participer qu’au Tour de Catalogne, en guise de préparation pour son grand objectif : le Giro. Mais après son opération de l’épaule en octobre, l’inusable Roglic a atteint un bon niveau de forme plus tôt que prévu. Il ne s’est pour autant pas présenté en prétendant au classement final de Tirreno-Adriatico : Wilco Kelderman était le leader, disait-on.



Bilan une semaine plus tard : trois victoires d’étape consécutives plus le classement général. Aucun coureur n’avait jamais réussi cela dans Tirreno-Adriatico, pas même Roger De Vlaeminck, septuple vainqueur de l’épreuve. C’est le treizième succès final de Roglic en 24 courses à étapes depuis son premier succès WorldTour dans ce type d’exercice (le Tour du Pays basque) en 2018. Dans pas moins de 21 de ces 24 tours, le Slovène a également endossé au moins une fois le maillot de leader après une étape.

Roglic l’a encore fait lors du dernier Tirreno-Adriatico. En raison du parcours, du fort vent de face, de la montée raccourcie de Sassotetto et d’étranges manœuvres tactiques d’autres équipes, il a pu utiliser son arme la plus puissante à trois reprises : son sprint final en montée. Il laisse tactiquement ses adversaires le dépasser dans les dernières centaines de mètres, pour les reprendre juste avant la ligne d’arrivée grâce à quelques puissants coups de pédale.

Comme Tadej Pogacar, Roglic a également déclaré qu’il pouvait encore s’améliorer. Son contre-la-montre à Tirreno-Adriatico n’était pas bon (douzième à 49 secondes), et il n’est pas non plus prêt pour les successions de longs cols. Il lui reste deux mois pour y travailler, y compris au Tour de Catalogne, qui débute lundi prochain.

Lors de l’épreuve espagnole, comme lors du prochain Tour d’Italie, Roglic sera confronté à Remco Evenepoel. Et c’est là que nous pourrons mieux évaluer les rapports de force entre eux. Une chose est sûre : avec son explosivité, un meilleur contre-la-montre et encore plus de résistance dans les jambes, il sera le plus grand adversaire d’Evenepoel au Giro. Et peut-être que Jumbo-Visma le fera ensuite venir affronter Pogacar au Tour. Réalisant que seule une équipe à pleine puissance sera capable de battre le Slovène.

Roglic, Pogacar et cyclisme à deux vitesses

Avec quatorze victoires conquises en 17 jours, l’équipe Jumbo-Visma n’a plus qu’une équipe à battre : UAE Team Emirates, qui totalise quinze victoires, dont neuf au nom de Tadej Pogacar.

La différence avec les autres équipes du WorldTour est importante, une tendance qui était déjà évidente l’année dernière : treize des 18 équipes du WorldTour n’ont remporté que la moitié (sept victoires) ou moins que le nombre de victoires d’UAE Team Emirates (quinze). Et huit équipes restent pour l’instant bloquées à trois victoires ou moins.

Seule Soudal-Quick-Step, grâce notamment à Remco Evenepoel (victoire au classement général de l’UAE Tour) et aux victoires au sprint de Tim Merlier et Fabio Jakobsen, se situe dans le sillage des deux ogres avec douze victoires. Dans les courses d’un jour, cependant, l’équipe de Patrick Lefevere n’a pas (encore) réussi à s’imposer.

L’équipe au budget le plus important, INEOS Grenadiers, a certes remporté les Strade Bianche (victoire de Tom Pidcock), mais elle n’est pas non plus à la hauteur de la puissance de Jumbo-Visma et de UAE Team Emirates dans les courses par étapes cette année. Tao Geoghegan Hart, le vainqueur du Giro 2020, a refait surface après deux années moins fastes et a terminé troisième de Tirreno-Adriatico, mais n’a jamais pu vraiment menacer Primoz Roglic. À Paris-Nice, les leaders d’INEOS, Pavel Sivakov (9e) et Daniel Felipe Martinéz (25e), n’ont pas fait le poids. Geraint Thomas, troisième du dernier Tour de France, ne reprendra pas la compétition avant le Tour de Catalogne. Il reste à voir si, à 36 ans, il pourra atteindre le niveau de Remco Evenepoel et de Primoz Roglic à cette occasion et lors du prochain Giro.



Conclusion : 2023 sera une répétition de 2022, avec deux équipes (UAE Team Emirates et Jumbo-Visma) qui pourraient devenir encore plus dominantes. The winners take it all. Il appartient à des coureurs comme Mathieu van der Poel, Tom Pidcock, Remco Evenepoel et peut-être Julian Alaphilippe de briser occasionnellement cette hégémonie sur leur terrain.