Cyclisme : comment expliquer le succès de Jumbo-Visma (analyse)

Jamais auparavant le week-end d’ouverture belge n’avait autant été dominé par Jumbo-Visma. Grâce à une planification méticuleuse et un esprit d’équipe remarquable, la formation néerlandaise se distingue pour l’instant sur les routes flamandes. Comment les renards se sont transformés en lapins. Analyse.

12 octobre dernier, le soir de la remise du Vélo de cristal. Le journaliste de VTM Maxim Goethals se rend au domicile de Tiesj Benoot pour lui remettre le trophée du meilleur coéquipier 2022. Benoot est évidemment honoré par ce prix, mais souligne, la gorge serrée et les yeux humides, que ce n’est pas lui qui aurait dû recevoir le trophée, mais son équipier Nathan Van Hooydonck.

Parce qu’il le méritait encore plus tant son soutien est précieux. Parce qu’il l’avait soutenu tout au long de l’étape du Tour vers Mende, alors que Benoot était dans un jour sans. Et parce qu’il avait vécu une année difficile sur le plan personnel, après que Van Hooydonck et sa compagne ont perdu leur bébé pendant la grossesse.

Flash forward jusqu’à dimanche dernier, quatre mois et demi plus tard. Un jeu d’équipe parfait dans les derniers kilomètres de Kuurne-Bruxelles-Kuurne permet à Benoot de s’imposer. Grâce au soutien de… Van Hooydonck, qui est lui-même deuxième. « J’accorde une grande importance à Tiesj », dit-il spontanément après l’arrivée. Car Benoot a lui aussi connu une période difficile, après avoir été gravement blessé dans une collision avec une voiture à Livigno l’été dernier.

Benoot et Van Hooydonck se tombent dans les bras après le doublé à Kuurne © BELGA

Peu après, à Kuurne, leurs coéquipiers Dylan van Baarle, Jan Tratnik et Christophe Laporte les rejoignent dans la zone d’arrivée et se jettent dans les bras les uns des autres. Tout comme la veille, après que Van Baarle s’est envolé en solo vers la victoire au Circuit Het Nieuwsblad.

#SamenWinnen

Pas une scène exceptionnelle dans une équipe gagnante, mais celle-ci sonnait tout sauf faux. Même concernant des coureurs qui ont dû temporiser au lieu de jouer leur carte personnelle, comme Laporte. Benoot l’avait déjà dit dans Het Laatste Nieuws le samedi, avant le départ du Nieuwsblad : « On s’entend vraiment bien en tant que groupe. J’ose dire que mes coéquipiers sont mes amis. »

Dans ce sport exigeant, cette amitié ne va pas de soi, mais chez Jumbo-Visma, c’est un ingrédient de base du succès actuel. Avant même que l’équipe néerlandaise ne s’impose comme l’équipe la plus dominante du peloton, le hashtag #SamenWinnen était utilisé sur les réseaux sociaux, y compris par les coureurs.

Au siège de l’équipe à Den Bosch, le bureau du CEO Richard Plugge est orné d’une photo de Paris-Nice de l’année dernière, quand Wout van Aert, Primoz Roglic et Christophe Laporte, ont franchi tous ensemble victorieusement la ligne d’arrivée de la première étape.

Tout le QG de Jumbo-Visma est rempli de ces photos de victoire. Pour que chacun, y compris le personnel administratif, soit imprégné chaque jour de cet esprit d’équipe : « Voilà ce que nous sommes. C’est pour cela que nous faisons tout cela. C’est là que nous voulons aller : remporter des prix, gagner des courses », nous disait Plugge l’année dernière lorsque nous avons visité les bâtiments de Den Bosch.

Demain ne suffit plus

Cependant, le teamspirit seul ne permet pas de gagner des courses. Il faut des coureurs solides et une envie permanente de tout améliorer. Le slogan de Richard Plugge est donc le suivant : « Ce que nous faisons aujourd’hui ne sera plus suffisant demain ». C’est pourquoi le directeur sportif Merijn Zeeman et lui pensaient déjà à 2023 immédiatement après la victoire au Tour de France de l’année dernière, alors que le grand objectif avait enfin été atteint.

De nombreuses réunions ont eu lieu en septembre, octobre et novembre, impliquant tous les membres de l’équipe. Et les plans pour la prochaine saison ont été élaborés dans les moindres détails. Et ce dans tous les domaines : du changement d’équipement chez le fabricant SRAM, à la nutrition et à l’entraînement, en passant par la tactique et la reconnaissance.

Ce n’est donc pas un hasard si toute l’équipe des classiques, y compris Wout van Aert, est déjà partie en reconnaissance du Circuit Het Nieuwsblad le 22 novembre dernier. Pour tester le nouveau matériel et déterminer des plans tactiques. Un parcours de 135 kilomètres que Van Aert, qui n’était même pas sûr de participer à la première course belge, a appelé « Jumbo’s on a Mission » sur Strava.

Le lendemain, ses coéquipiers et lui partaient pour la reconnaissance du Tour des Flandres. Entre-temps, des analyses vidéo approfondies ont permis d’affiner la tactique à l’hôtel Van der Valk de Gand, sur base également d’informations fournies par des consultants externes. Conscients que Jumbo-Visma deviendrait désormais l’équipe leader du printemps, celle derrière laquelle toutes les autres rouleraient. La direction l’a également souligné lors du camp d’entraînement de décembre : « À partir de maintenant, nous ne sommes plus les renards qui chassent les lapins. Nous sommes désormais les lapins, chassés par les renards. »

Dylan van Baarle a fait mouche dès sa première sortie en jaune, avec son coéquipier Christophe Laporte pour compléter le podium © BELGA

L’équipe de la décennie

Pour échapper à ces renards, l’équipe néerlandaise a également recruté de nouveaux coureurs : Dylan van Baarle, le vainqueur de Paris-Roubaix 2022, et le Slovène Jan Tratnik. Car tout comme Jumbo-Visma a porté son équipe de Tour au niveau « maillot jaune », comme aime à le dire Richard Plugge, elle a construit petit à petit son noyau des classiques au cours des deux dernières années. Pour enfin remporter les deux monuments pavés (le Tour des Flandres et Paris-Roubaix), le rêve inassouvi du leader Wout van Aert.

Un objectif qui s’inscrit dans une mission encore plus large et à long terme : devenir la meilleure équipe de la décennie, celle dont on parlera encore longtemps. Le slogan interne est révélateur : « Nous voulons écrire l’histoire du sport. »

Pas de compétition

Non pas en utilisant des méthodes conservatrices, mais en sortant des sentiers battus, même avec l’équipe des classiques. Initié par Wout van Aert lui-même, ce noyau a déjà préparé la pré-saison comme l’équipe du Tour l’année dernière : avec des semaines de stages en commun (en altitude). Comme ces trois derniers mois à Denia, Alicante et à Tenerife, au sommet du volcan Teide.

Premier objectif : tisser des liens encore plus étroits. « Quand on passe autant de temps ensemble en stage, ça peut aller dans les deux sens. Soit on se lasse les uns des autres, soit on devient une équipe soudée. C’est ce qu’il s’est passé chez nous », a déclaré Benoot dimanche. C’est pourquoi les nouveaux coureurs de Jumbo-Visma font l’objet d’une sélection préalable : les égoïstes ne sont pas admis, seuls les teamplayers le sont.

Deuxième objectif de ces longs stages : s’entraîner, manger et dormir de manière parfaitement réglée, avec le meilleur encadrement. Ainsi, Jumbo-Visma a été la seule équipe à se présenter au week-end d’ouverture belge avec six coureurs qui étaient descendus directement du Teide à Gand, sans le moindre kilomètre de compétition dans les jambes.

Ça a donné lieu à un succès sans précédent : une victoire pour Dylan van Baarle dans le Circuit Het Nieuwsblad, avec Christophe Laporte sur la troisième marche du podium, une victoire pour Tiesj Benoot dans Kuurne-Bruxelles-Kuurne, avec Nathan Van Hooydonck deuxième. Aucune équipe n’avait jamais réalisé un tel doublé, avec deux podiums supplémentaires dans les deux courses, depuis que le Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne ont eu lieu pour la première fois le même week-end, en 1961.

Principes de course

Autant que les résultats, la manière dont ils ont été obtenus est le résultat d’un travail d’équipe parfait. Comme le Wolfpack de Patrick Lefevere le faisait dans un passé proche. Audacieuse et surprenante, la guerre de planification a eu lieu bien avant la ligne d’arrivée. Basée sur les principes de course, comme on l’appelle chez Jumbo-Visma. Choisissant les points où leurs coureurs veulent rendre la course difficile et prendre le contrôle afin que les autres équipes doivent les traquer comme des renards. Sachant que même sans compétition préalable, eux, les lapins, sont si bien préparés que la poursuite sera sans espoir pour l’adversaire.

Au Nieuwsblad, les lapins jaunes et noirs sont sortis de leur trou dès 115 kilomètres avant l’arrivée, sur la section pavée du Lange Munte. Après quoi, ils ont réussi à créer le surnombre dans chaque situation suivante de la course. La même chose s’est produite un jour plus tard, à Kuurne-Bruxelles-Kuurne. A chaque fois, le plan d’attaque a été parfaitement exécuté.

Ou comme Nathan Van Hooydonck l’a décrit sur Twitter samedi et dimanche soir, comme s’il était Hannibal de la série télévisée L’Agence tous risques : « I love it when a plan comes together ». Avec le hashtag #WinningTogether qui l’accompagne.

De manière tout aussi remarquable, ces plans ne devaient pas être exécutés mécaniquement. Il y avait aussi de la place pour la liberté. « Pourquoi ai-je attaqué à 38 kilomètres de l’arrivée, à cet endroit ? Purement à l’instinct », a déclaré Dylan van Baarle après le Nieuwsblad.

Auparavant, il n’était toutefois pas certain que ses nouvelles méthodes d’entraînement chez Jumbo-Visma, encore plus axées sur la qualité, fonctionneraient. Cependant, son directeur sportif Merijn Zeeman lui a dit qu’en tant que nouveau venu dans l’équipe, il pouvait rouler librement, sans pression de performance. Mais qu’il devait se plier à la tactique de l’équipe.

Véritables objectifs

Jumbo-Visma a donc dominé le week-end d’ouverture belge, en tant qu’équipe la mieux préparée, tactiquement et physiquement. Un uppercut verbal a suivi : « Nous pouvons encore faire mieux. Nos vrais objectifs, le Ronde et Paris-Roubaix, sont encore à venir ».

La beauté du cyclisme est qu’il ne garantit pas de nouveaux succès. Surtout lorsque Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel et Julian Alaphilippe seront également de la partie. Ce n’est qu’après le printemps qu’on pourra déterminer qui était le plus rapide : les renards ou les lapins jaunes et noirs. Mais ces derniers courent plus vite que jamais, c’est un fait.