Remco Evenepoel quitte le Giro après un test positif au Covid

Le maillot rose Remco Evenepoel doit quitter le Tour d’Italie après avoir été testé positif au covid-19. Son équipe Soudal Quick-Step l’a annoncé quelques heures après avoir sa victoire dans le contre-la-montre comptant pour la 9e étape.

Cette victoire, la deuxième dans ce Giro, avait permis à Remco Evenepoel de récupérer le maillot rose. « Je suis vraiment désolé de devoir quitter la course », a réagi le champion du monde dans un communiqué de son équipe. « Dans le cadre du protocole de l’équipe, j’ai effectué un test de routine qui s’est malheureusement révélé positif. Mon expérience ici a été vraiment spéciale et j’étais impatient de concourir lors des deux prochaines semaines. Je ne remercierai jamais assez le staff et les coureurs qui ont fait tant de sacrifices pour se préparer au Giro. Je les encouragerai au cours des deux prochaines semaines. »

L’UCI et l’organisation du Giro n’imposent cependant pas aux coureurs de quitter la course dans pareil cas. C’est l’équipe Soudal – Quick.Step qui a elle-même décidé de l’abandon du champion du monde, « pour ne pas prendre de risque », comme l’a indiqué Patrick Lefevere sur Twitter. Interpelé sur le réseau social par un journaliste néerlandais qui demandait si les coureurs devaient arrêter même s’ils ne se plaignaient pas, le patron du Wolfpack a répondu par l’affirmative. « On ne sait jamais ce qu’il se passe dans le corps. Ce n’est pas un ‘9-5 job’. On ne prend pas le moindre risque« , a tweeté Lefevere.

Pour sa deuxième participation au Giro, Evenepoel a remporté le chrono d’ouverture, à Ortona, et celui de la 9e étape, à Cesena. Il a porté le maillot rose pendant trois jours avant de le laisser au Norvégien Andreas Leknessund (DSM) et devait le porter à nouveau mardi au départ de Scandiano pour la 10e étape, au lendemain de la première journée de repos. Soudal Quick-Step a précisé qu’Evenepoel rentrera chez lui lundi en voiture. Tous les autres coureurs et membres du staff ont été testés négatifs, a précisé la formation belge.

Peu avant Evenepoel, l’abandon du Colombien Rigoberto Uran, également positif au covid-19, avait été annoncé par son équipe EF Education-EasyPost. Les Italiens Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck) et Giovanni Aleotti (BORA-hansgrohe) ainsi que le Français Clément Russo (Arkéa-Samsic) avaient aussi abandonné la course en raison d’un test positif au covid-19.