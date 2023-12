Lotte Kopecky première coureuse cycliste sacrée Sportive belge de l’année

Lotte Kopecky a été élue sportive belge de l’année 2023 à l’occasion du Gala du Sport, dimanche soir à Zaventem. Elle est la première cycliste à recevoir ce titre.

Pour la première fois de sa carrière, Lotte Kopecky devient la Sportive belge de l’année 2023. Pour l’Anversoise de 28 ans, ce trophée couronne une saison exceptionnelle. Outre son titre de championne du monde, elle a remporté 13 autres victoires portant à 34 le nombre de ses bouquets à ce jour sur la route. Parmi ses succès de l’année, on retiendra les titres de championne de Belgique sur route en ligne et en contre-la-montre, le Tour des Flandres, le Circuit Het Nieuwsblad, et une étape du Tour de France Femmes qu’elle a terminé à la 2e place du classement final derrière sa leader chez SD Worx Demi Vollering tout en remportant le maillot vert du classement par points. Elle occupe la 2e place mondiale au classement UCI derrière la Néerlandaise.

Sur la piste, la meilleure coureuse belge de l’histoire a revêtu deux maillots arc-en-ciel, les 5e et 6e de sa carrière: celui de la course par élimination, dont elle est aussi devenue championne d’Europe, et celui de la course aux points. Ce titre de Sportive belge de l’année de Belgique s’ajoute aux autres récompenses obtenues en 2023: le trophée Eddy Merckx de meilleure coureuse mondiale de classiques décernée lors de la cérémonie du Vélo d’Or, le Vélo de Cristal et le titre de Flandrienne de l’année.

Devant Emma Meesseman et Loena Hendrickx

Lotte Kopecky s’est imposée avec 961 points devant la joueuse de basket Emma Meesseman, capitaine des Belgian Cats sacrées championnes d’Europe et lauréate avec son club turc de Fenerbahçe de l’Euroligue. L’Yproise de 30 ans, a été élue MVP de ces trois compétitions. La lauréate 2020 a reçu 651 points. La troisième place est revenue à Loena Hendrickx, 24 ans, vice-championne d’Europe et médaille de bronze aux championnats du monde patinage artistique et 2e samedi de la finale du Grand Prix. Elle a obtenu 348 points. L’athlète recordwoman du monde du pentathlon en salle Nafi Thiam, élue à quatre reprises Sportive de l’année, dont l’an dernier, se classe 4e (297). La joueuse basket Julie Allemand complète le top 5 (223). Troisième en 2020, quatrième en 2021 et encore deuxième de ce référendum l’an dernier, Lotte Kopecky est la première coureuse cycliste à obtenir ce prix attribué depuis 1975, alors que du côté masculin ils ne sont pas moins de douze à avoir obtenu le titre de Sportif de l’année depuis 1967. Elle avait décroché en 2017 le titre d’Espoir belge de l’année.