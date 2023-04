Vainqueur au sommet du Mur de Huy, Tadej Pogacar a confirmé une nouvelle tendance du cyclisme, dominé par ses six patrons. La preuve en chiffres.

La part du gâteau est conséquente. En remportant la Flèche Wallonne, Tadej Pogacar a confirmé la gloutonnerie des six hommes forts du peloton sur les courses les plus prisées du calendrier mondial. Rares sont celles qui échappent au prodige slovène, à son compatriote Primoz Roglic, aux Belges Wout van Aert et Remco Evenepoel, au Danois Jonas Vingegaard ou au phénomène batave Mathieu van der Poel. Une domination inédite à l’ère du cyclisme moderne, comme en témoignent ces quelques chiffres qui donnent le tournis.

11

Des treize courses du calendrier World Tour qui ont été disputées en 2023 avec au moins un membre du Big 6 au départ, onze ont été remportées par l’un d’entre eux, soit 85% des bouquets potentiels.

Les seules « défaites » ont eu lieu sur les Strade Bianche, où le seul Mathieu van der Poel – loin de sa meilleure forme – était au départ et a vu Tom Pidcock triompher en solitaire, puis sur Gand-Wevelgem quand Wout van Aert a offert la victoire à son coéquipier et fidèle lieutenant Christophe Laporte.

48% pour le trio, 60% pour Pogacar

C’est le pourcentage de courses remportées par Pogacar, Roglic et Vingegaard en 2023. Soit 27 succès en 56 courses.

Les chiffres les plus impressionnants sont ceux de Pogacar, vainqueur lors de douze de ses vingt jours de course de l’année (60%), soit mieux que son compatriote Roglic (7 sur 16, 44%) et que son grand rival de juillet Vingegaard (8 sur 20, 40%).

Van der Poel, Van Aert et Evenepoel ont été moins prolifiques, notamment parce que les deux premiers ont disputé les sept étapes de Tirreno-Adriatico comme un entraînement. Le champion du monde, lui, paie sa participation au Tour du San Juan puis au Tour des Emirats, où de nombreuses étapes sont réservées aux sprinters.

5

Si Tadej Pogacar s’impose ce dimanche à Liège, Mathieu van der Poel et lui auront remporté les cinq derniers monuments disputés : le Tour de Lombardie 2022, le dernier Tour des Flandres et la Doyenne pour le Slovène, Milan – Sanremo et Paris – Roubaix pour le Néerlandais.

La dernière fois que deux coureurs avaient réussi une telle prouesse, il s’agissait des Belges Eddy Merckx et Roger De Vlaeminck, qui comptent d’ailleurs les cinq monuments à leurs palmarès respectifs. C’était en 1975.

Pogacar, Van Aert et Van der Poel ont dominé le printemps flamand – BELGA PHOTO JASPER JACOBS

12 bouquets pour Pogacar

En survolant la concurrence dans le Mur de Huy, Tadej Pogacar a remporté sa douzième victoire de la saison. Quel était le dernier vainqueur du Tour à avoir aussi souvent levé les bras à ce stade de l’année ?

Eddy Merckx, évidemment. En 1971, le Cannibale avait cueilli son douzième bouquet le 12 avril, sur la deuxième étape du Tour de Belgique. En remportant encore une étape, le classement final, puis Liège-Bastogne-Liège, Eddy avait atteint le 25 avril avec 15 succès.

61

Le pourcentage de victoires de Tadej Pogacar sur ses 23 dernières courses, depuis le Grand Prix de Montréal en septembre 2022. 14 victoires, donc.

Plus fort encore : sur ses 11 dernières courses d’un jour, le Slovène n’a fini que deux fois hors du podium : 19e aux championnats du monde et 4e de Milan-Sanremo.

11

Sur les douze classiques européennes qui font partie du World Tour, du Circuit Het Nieuwsblad à Liège-Bastogne-Liège, onze sont au palmarès de Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel ou Primoz Roglic.

Seule la classique Bruges – La Panne, taillée pour les sprinters, manque à leur CV. Il faut dire que seuls Van Aert et Van der Poel y ont participé, à une seule reprise.

11

Onze, c’est également le nombre de courses par étapes du World Tour remportées par Vingegaard, Roglic, Evenepoel ou Pogacar sur les 18 dernières. 61% de succès, dont les deux derniers grands tours (le Tour pour Vingegaard, la Vuelta pour Evenepoel).

Si on ne prend en compte que les courses où l’un des quatre précités est au départ, le taux de réussite grimpe même à 85%, avec onze victoires sur treize. Seuls le Tour du Pays Basque et le Tour de Suisse de l’an dernier, remportés par des coureurs de l’équipe INEOS (Martinez et Thomas) leur ont échappé.

Roglic et Evenepoel ont largement dominé le Tour de Catalogne avant de se retrouver sur les routes du Giro (BELGA)

6

À eux quatre, Pogacar, Vingegaard, Evenepoel et Roglic ont remporté six des neufs grands tours disputés depuis le début de la saison 2020, marquée par le Covid. Invincibles sur le Tour et la Vuelta, ils ont par contre manqué les trois dernières éditions du Giro, remportées par Tao Geoghegan Hart, Egan Bernal et Jai Hindley.

Une particularité qui a de grandes chances d’être balayée dans les prochaines semaines, Roglic et Evenepoel faisant figure de grands favoris dans la course au maillot rose prévue en mai prochain. Vingegaard et Pogacar étant attendus pour leur revanche au Tour de France cet été, le chiffre pourrait sans surprise grimper jusqu’à 8 victoires en 11 grands tours d’ici quelques mois. De quoi renforcer encore la suprématie du Big 6.