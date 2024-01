Découvrez le Guide Cyclisme de la saison 2024

Au menu du Guide Cyclisme de Le Vif Sport, le champion du monde Mathieu van der Poel côtoie les grands noms du vélo belge.

En 2004, il y a tout juste vingt ans, Peter Van Petegem était la tête d’affiche du premier Guide Cyclisme de Sport/Foot Magazine. Le Belge venait de réussir le prestigieux doublé sur les pavés, remportant le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Deux décennies plus tard, le roi des classiques de la saison écoulée est également à l’affiche. Vainqueur de Milan-Sanremo et de l’Enfer du nord, le Néerlandais Mathieu van der Poel occupe la couverture en compagnie de son meilleur ennemi Wout van Aert et de la championne du monde belge Lotte Kopecky.

Les stars du Guide Cyclisme

En stage en Espagne lors du mois de décembre, Mathieu van der Poel nous a offert l’interview-phare de ce Guide Cyclisme. Le champion du monde y évoque son évolution en tant que coureur sur le plan physique, mais aussi mental et tactique.

Pour mieux connaître son éternel rival Wout van Aert, nous nous sommes installés à la terrasse d’un café avec ses trois meilleurs amis, interlocuteurs idéaux pour raconter le tempérament si particulier d’un champion belge avide de revanche après une année 2023 sans succès majeur.

Quant à Lotte Kopecky, c’est un portrait en forme de voyage dans son esprit qui permettra de comprendre comment elle est devenue une gagneuse en série, porteuse du prestigieux maillot arc-en-ciel.

Les autres rendez-vous

À l’aube de son premier Tour de France, Remco Evenepoel n’est évidemment pas oublié. Une infographie représentant ses 50 victoires professionnelles servira d’échauffement à une saison où espère également briller Arnaud De Lie. Le « Taureau de Lescheret » est passé au crible par son entraîneur, Jeroen Dingemans.

Le peloton international n’est pas en reste : le spectaculaire Slovène Matej Mohoric raconte sa passion du vélo, tandis que les saisons à venir sont passées au crible par des analystes de choix : la Néerlandaise Roxane Knetemann pour le peloton féminin, et les décrypteurs-vedettes des réseaux sociaux que sont Thijs Zonneveld et Benji Naesen chez les hommes.

Le coeur du Guide Cyclisme

Le traditionnel dossier d’avant-saison reste le plat de résistance du Guide Cyclisme. Vous y trouverez le calendrier de la saison 2024, les analyses des 18 équipes masculines du World Tour, la composition des équipes, ainsi qu’un aperçu des équipes féminines du World Tour et des équipes continentales belges.

De quoi vous accompagner tout au long d’une saison qui s’annonce spectaculaire.