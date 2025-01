2025, année de la fin de la domination pour Max Verstappen?

Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen n’avait plus la meilleure voiture à la fin de l’année 2024. La concurrence de Ferrari et McLaren s’annonce féroce.

Le pilote néerlandais est devenu champion du monde de F1 pour la quatrième fois consécutive, la saison dernière. Pour la première fois depuis son premier titre en 2021 –remporté au bout d’un duel passionnant avec Lewis Hamilton–, la lutte pour le titre fut ouverte jusqu’à l’avant-dernier Grand Prix. Il avait pourtant remporté sept des dix premières manches de la saison. La machine Red Bull de Verstappen s’était ensuite enrayée, et McLaren et Ferrari avaient senti l’odeur du sang. Lando Norris, de l’écurie britannique, a fini par échouer dans sa course-poursuite pour dépasser Verstappen, mais le nombre de vainqueurs potentiels fut inédit.

Sept pilotes ont remporté au moins deux courses, pour la première fois dans l’histoire de la F1 (certes, on dispute désormais un nombre record de 24 Grands Prix). Ce n’est toutefois pas Red Bull mais McLaren qui est devenu champion du monde des constructeurs, pour la première fois depuis 1998. L’explication? Les ingénieurs de chaque écurie ont exploité tous les développements de leurs voitures, ne laissant aucun rival prendre une trop grande avance.

En 2025, dernière saison avant les changements de réglementation technique visant à rendre les F1 plus sûres et plus durables, le nivellement par le haut risque de se poursuivre. Max Verstappen le sait pertinemment: il faudra qu’il soit meilleur en 2025. Il aura un nouveau coéquipier, après la mise à l’écart de Sergio Pérez. C’est Ferrari qui, sur papier, disposera de l’équipe la plus forte la saison prochaine, avec l’arrivée de Lewis Hamilton, septuple champion du monde, en provenance de Mercedes, et Charles Leclerc. Si Lando Norris, chez McLaren, gomme ses dernières erreurs, Verstappen sera plus que jamais menacé cette année.