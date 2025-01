100 camions et 11 hélicos sur 8 hectares: les chiffres XXL du bivouac du Dakar

Refuge quotidien des pilotes après leur étape dans le désert, le bivouac du Dakar, disputé pour la sixième fois en Arabie saoudite, est presque une ville sans cesse reconstruite au milieu de nulle part. La preuve en chiffres.

8

hectares, la taille de cette immense «machine» logistique.

1.600 m2

La taille de la tente qui abrite la cantine. En douze étapes, on y servira environ 100.000 repas. Elle existe en quatre exemplaires, montées selon un roulement précis pour ne jamais faire défaut d’un jour à l’autre.

2.500 à 3.000

personnes séjournent quotidiennement sur le bivouac. Parmi elles, entre 800 et 900 personnes issues de l’organisation et des prestataires, en plus de tous les participants et leur staff.

100

camions sont nécessaires pour assurer la logistique du site. Ils remplissent les citernes des quelque 200 toilettes et douches installées sur le camp, et arrosent les routes pour y fixer la poussière qui vole intempestivement à chaque passage des véhicules.

500

personnes sont déplacées par avion entre chaque étape, d’un bivouac à l’autre, quittant le site à l’aube pour arriver au point de rendez-vous suivant avant l’arrivée des concurrents.

806

concurrents ont pris le départ du Dakar 2025, répartis à bord de 440 véhicules engagés. Les Français sont les plus représentés (202 participants), devant les Espagnols (104) et les Italiens (83). Les Belges sont au nombre de treize.

11

hélicoptères se posent chaque jour sur cette miniville. En y ajoutant six avions, on prend la mesure de l’imposante flotte aérienne représentée par le rallye-raid.

8

sites d’étape, même si l’épreuve se déroule sur douze jours. Une précieuse économie de temps pour le montage et démontage de l’imposant bivouac.

Sources: AFP-Le Temps