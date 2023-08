Mondiaux d’athlétisme: Noor Vidts grimpe à la 4e place du classement de l’heptathlon

Noor Vidts a réussi à atteindre les 6m35 au concours de saut en longueur dans le cadre de l’heptathlon aux championnats du monde d’athlétisme de Budapest, en Hongrie. Elle passe ainsi de la 6e à la 4e place du classement général après cette épreuve pivot, alors qu’il lui en reste deux à disputer.

À 5 centimètres de son record personnel, Noor Vidts a fini 2e du saut en longueur derrière la spécialiste de l’exercice, la Britannique Katarina Johnson-Thompson (6m54, 1020 points). Après un concours régulier avec des sauts à 6m13, 6m35 et 6m27, la native de Vilvorde empoche ainsi 959 points pour porter son total à 4792 points, à 7 unités seulement de la 3e place du podium occupée par l’Américaine Chari Hawkins (4799 points).

Johnson-Thompson (4925 points) a chipé la première place à l’Américaine Anna Hall (4906 points), mais le duo compte une avance de plus de 100 points sur Hawkins (4799 points), Vidts, et l’Allemande Sophie Weissenberg (4757 points), qui se tiennent en moins de 50 unités.

Il ne reste que le lancer du javelot (12h00) et le 800 mètres décisif (18h00) à disputer dans le pentathlon. Noor Vidts a signé 13.33 au 100m haies (1075 points), 1m80 à la hauteur (978 points), 14m40 au poids (821 points), et 24.38 au 200m (945 points) lors de la première journée.

Le relai mixte du 4x400m 5e en finale

La première finale belge de la 19e édition des Mondiaux d’athlétisme samedi à Budapest a vu le relais mixte belge du 4x400m prendre la 5e place. Robin Vanderbemden, Imke Vervaet, Jonathan Borlée (qui a remplacé Florent Mabille qui avait couru en séries) et Camille Laus ont bouclé la course en 3:13.83, deux secondes moins vite que pour se hisser en finale (3:11.81). La victoire est revenue aux Etats-Unis, qui ont établi un nouveau record du monde (3:08.80) devant la Grande-Bretagne, la République tchèque et la France. L’an dernier au Mondial d’Eugene, le mixte belge avait été sorti en séries avec le 10e temps.

Ruben Verheyden est le seul de nos trois représentant du 1500 m à avoir réussi à se hisser en demi-finale en finissant 5e d’une course tactique bien maîtrisée où il lui fallait se classer au moins 6e. Ismael Debjani, 15e de la 3e série, et Jochem Vermeulen, 9e de la 4e, sont éliminés.

Elimination aussi en séries dans le 1500m féminin d’Elise Vanderelst, 14e et dernière de sa course incapable de suivre le rythme. Il lui fallait aussi finir parmi les 6 meilleures pour continuer les championnats.

Le lanceur de disque Philip Milanov, malgré un regain de forme cette saison, a été éliminé en qualification avec une 19e place sur 35 et une meilleure marque de 63m00. Le dernier qualifié pour la finale a réalisé 63m79.