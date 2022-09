L’hypertension est l’une des pathologies les plus répandues dans la population des pays développés. Pour éviter de l’aggraver et d’augmenter le risque (accru) d’AVC qui en découle, voici les plantes à éviter et celles qui permettent de l’apaiser.

Vertiges, troubles de la vue, migraine, palpitations sont autant d’indices de l’hypertension. Elle touche 22% de la population européenne et principalement les individus de plus de 65 ans. Si elle n’est pas prise en charge, la pathologie peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux (AVC) ou des thromboses. Dans le cas d’une hypertension modérée, certaines astuces naturelles peuvent s’avérer utiles. Carol Panne, naturopathe et endocrino-psychologue, livre ses conseils.

L’alimentation

De manière générale, on peut agir sur une hypertension modérée à travers l’alimentation.

Si vous souffrez d’hypertension, hydratez-vous avec des eaux peu minéralisées. En effet, les minéraux contenus dans l’eau ne sont pas assimilables par le corps et vont donner, notamment, un surplus de travail aux reins.

Carol Panne recommande également de diminuer au maximum le sel, les excitants (alcool, sucre, caféine, nicotine) et les charcuteries.

Certains aliments contribuent à diminuer l’hypertension, comme l’ail (cuit ou cru), le persil et les crudités. Celles-ci contiennent beaucoup de vitamines et de minéraux qui n’ont pas été transformés par la cuisson et qui sont donc plus facilement assimilables. Plus particulièrement : la laitue, la carotte, le concombre, la betterave rouge, même si toutes les crudités sont bonnes.

En termes de fruit, la pomme permet de lutter contre l’hypertension : elle contient de la vitamine C et des enzymes qui facilitent la circulation.

Les plantes à éviter

Tout comme la caféine, la théine a un pouvoir excitant. Il vaut donc mieux en limiter la consommation au maximum.

Bon à savoir. Les plantes adaptogènes ont la particularité de pouvoir être consommées en cas d’hyper- et d’hypotension puisque par définition, elles s’adaptent aux besoins du corps.

Plus particulièrement, voici les plantes à éviter si vous souffrez d’hypertension :

la réglisse, qui contient un actif (glycyrrhizine) qui peut être dangereux.

le thym, qui est une plante tonifiante.

Hypertension – les plantes à éviter : Thym © DR

Notez que le facteur premier de l’hypertension est le stress. Carol Panne recommande donc de travailler sur celui-ci. Par exemple en dormant suffisamment (7 à 8h par nuit), en pratiquant une activité physique régulière, la méditation ou la relaxation, en se promenant…

Les plantes à privilégier

« L’hypertension est un déséquilibre hormonal : il y a un déséquilibre de la glande thyroïde et/ou des glandes surrénales », expose la naturopathe. La thyroïde est la glande qui dilate les vaisseaux et la surrénale est celle qui va les contracter : quand les surrénales sont trop sollicitées, la tension monte. Et avec une thyroïde affaiblie, qui normalement élargit les vaisseaux, cela provoque de l’hypertension.

« Il est donc bon de réguler ces glandes avec des plantes adaptogènes : des plantes qui permettent de nous adapter à la vie courante et qui travaillent sur l’équilibre de ces glandes », poursuit Carol Panne. En l’occurence, elles vont permettre la dilatation des vaisseaux. Parmi celles-ci : l’aubépine et l’olivier.

L’aubépine (genre Crataegus) © Getty

L’aubépine

L’aubépine est la plante majeure du système circulatoire. Elle permet donc de régulariser le rythme du coeur et d’améliorer son apport en oxygène. Elle peut se prendre sous forme d’extraits de bourgeons, de gélules ou en tisane, selon les effets désirés (la tisane aura un effet plus léger que les gélules et les extraits de bourgeons).

L'olivier

L’olivier

En infusion, les feuilles d’olivier permettent d’atténuer l’hypertension légère et modérée en induisant une dilatation des vaisseaux périphériques.

Une autre plante qui favorise la dilatation des vaisseaux est le gui.

Carol Panne insiste sur le respect des doses recommandées. Pour cela, référez-vous aux recommandations de votre thérapeute ou aux indications présentes sur le flacon.

Les feuilles de corossol (aussi appelé graviola), le tamarin, la fleur d’oranger et le coquelicot peuvent avoir un effet indirect positif sur l’hypertension. Cet effet reste toutefois léger et moins efficace que les autres plantes citées ci-dessus. Il en va de même pour la tisane de laurier (ou plutôt, la décoction de laurier).