Tabagisme, sport, alimentation…: calculez l’âge de votre coeur

À l’occasion de la 44e Semaine du Cœur, l’ASBL invite les citoyens et citoyennes à calculer l’âge de leur coeur, alors que plus de 27.000 personnes meurent chaque année de maladies cardiovasculaires en Belgique.

Le tabagisme, la mauvaise alimentation et le manque d’exercice physique constituent trois facteurs sur lesquels chacun peut agir préventivement pour limiter ses risques de développer une maladie cardiovasculaire. « Notre cœur vieillit à cause de mauvaises habitudes de vie, souvent sans que nous nous en rendions compte », rappelle la Ligue cardiologique belge.

Pas envie de ressortir pour une promenade en soirée, mais bien d’une petite cigarette après le repas? Ces habitudes qui s’installent sans qu’on en prenne réellement conscience ont « un impact significatif sur la santé de notre cœur et de nos vaisseaux sanguins », relève la ligue. Pour réaliser ce qui fait vieillir plus vite notre muscle cardiaque, l’association a lancé un calculateur en ligne (à partir de 40 ans) assorti d’informations et conseils pour arrêter de fumer, bouger plus, lutter contre la malbouffe et modérer sa consommation d’alcool.

En Belgique, 15% de la population fume. Or, « la fumée de cigarette contient plus de 7.000 substances chimiques, à l’origine de diverses maladies cardiovasculaires ». Toutefois, un ex-fumeur réduit déjà de 50% son risque de souffrir d’une maladie cardiaque après un an d’abstinence, encourage la ligue.

En outre, 40% des Belges ne pratiquent pas suffisamment d’exercice physique, ce qui augmente de 42% le risque de développer un diabète de type 2. Pratiquer plus d’exercice physique ne rime toutefois pas nécessairement avec sport. L’ASBL incite ainsi à délaisser l’ascenseur pour les escaliers, préférer le vélo et la marche pour les courtes distances ou encore téléphoner debout.

Enfin, « vous êtes ce que vous mangez », souligne l’organisme, qui conseille donc d’éviter l’alcool, les aliments transformés (comme les plats cuisinés ou les biscuits) et de privilégier les fruits, les légumes et les céréales complètes.

Outre ces recommandations en ligne, la Semaine du Cœur se déclinera du lundi au samedi en balades, ateliers de réanimation, stands d’information et autres check-up santé dans des maisons médicales, hôpitaux et communes de tout le pays.