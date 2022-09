Avec l’arrivée de l’automne, grippe, rhume et Covid connaissent une recrudescence. Comment savoir quels symptômes correspondent à quel virus ? Selon David Alsteens et Emmanuel André, il est difficile de différencier ces trois virus sans examen médical.

La grippe, le Covid et le rhume sont causés par des virus différents : l’influenza pour le premier, le coronavirus pour le second et pour le rhume, cela peut être dû à des centaines de virus existants, tel que le rhinovirus.

Les premiers symptômes sont similaires pour les trois virus : maux de tête et de gorge, écoulement nasal, fatigue et essoufflement. Si ces symptômes sont semblables, c’est parce que les trois virus se transmettent par voie aérienne, avec comme cible les cellules de la muqueuse respiratoire.

Contrairement au rhume, la Covid et la grippe s’accompagnent aussi d’une hausse de la température, de toux et de douleurs musculaires.

« Il est en réalité très compliqué de distinguer grippe et Covid sans un examen médical approfondi« , explique David Alsteens, professeur à l’UCLouvain et chercheur au Fonds de la recherche scientifique (FNRS). « Mais dans tous les cas, une consigne demeure la même : s’isoler pour éviter de propager le virus. »

Emmanuel André, virologue à la KULeuven, va aussi dans ce sens. « Je pense qu’il est difficile d’établir des différences uniquement sur base de symptômes. Le Covid peut avoir des symptômes très variés d’une personne à l’autre, la grippe aussi. Si les deux pics épidémiques arrivent de façon simultanés, c’est sûr qu’il sera compliqué de les différencier Mais dans les deux cas, il faudra de toute façon s’isoler, attendre que ça passe et appeler son médecin généraliste en cas de soucis. »

Certains symptômes sont tout de même inhérents aux cas de covid, à de très rares exceptions près :

une perte subite de l’odorat et/ou du goût sans avoir le nez bouché. On peut aussi avoir des écoulements nasaux, mais sans que son nez ne soit bouché.



sans avoir le nez bouché. On peut aussi avoir des écoulements nasaux, mais sans que son nez ne soit bouché. des problèmes dermatologiques de types éruptions cutanées ou purpura.



de types éruptions cutanées ou purpura. les diarrhées (qui sont quasi inexistantes lors d’un rhume et rares en cas de grippe), qui se manifestent principalement chez les personnes âgées

Un nouveau variant à prévoir

D’après Sciensano, 2 232 cas de Covid ont été recensés ces 7 derniers jours, une augmentation de 21% par rapport à la semaine dernière. Quelque 81.4000 tests ont été effectués par jour au cours de la même période, dont 19,9% d’entre eux se sont révélés positifs. Le taux de reproduction s’établit à 1,236. Lorsqu’il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie prend de l’ampleur.

« C’est toutefois de plus en plus difficile à suivre« , explique David Alsteens. « Beaucoup de gens font des auto-tests pour se diagnostiquer et ne rentrent donc pas dans les statistiques officielles. »

Omicron BA.5 est le variant le plus répandu à l’heure d’aujourd’hui. Celui-ci représente 91.57% des infections de Covid enregistrées par Sciensano à la mi-septembre. Cette souche s’avère être plus contagieuse que les autres, mais pas spécialement plus grave.

« Avec ce variant, il y a de moins en moins de symptômes respiratoires, analyse David Alsteens. Les complications prennent des formes moins graves qu’avec les autres variants. Il y a par contre plus de symptômes d’ordre intestinaux. »

« On s’attend à ce que dans les semaines qui viennent, il y ait un chamboulement avec l’émergence d’un nouveau variant descendant du BA.5. Celui qu’on surveille de façon la plus active en ce moment s’appelle BQ1.1. »

Quant à la grippe, même si les cas augmentent récemment, on ne peut pas encore parler d’épidémie pour le moment. « Il est encore trop tôt, explique David Asteens. On a souvent des vagues durant le mois de novembre ainsi qu’au début d’année. On peut s’attendre à ce que Covid et grippe circulent au même moment. »

Si depuis deux ans, la grippe s’est tenue à distance, elle pourrait revenir de façon véhémente cet hiver. Il sera en effet difficile de maintenir le même niveau de protection que durant les deux années de Covid, où les masques et la distanciation était de mise.