Quand Marc Van Ranst s’en prend violemment à l’Oscillococcinum

Dans une chronique parue dans le quotidien De Morgen, le virologue Marc Van Ranst fustige l’Oscillococcinum, un « remède » homéopathique largement commercialisé, mais totalement inefficace selon lui.

La recette de l’Oscillococcinum a été inventée en 1925 par le médecin militaire français Joseph Roy. Soucieux de trouver un remède à la grippe espagnole qui fait rage en 1918, il analyse le sang des patients au microscope et croit voir un agent bactérien qu’il baptise oscillocoque. Il « identifie » le même agent bactérien auprès de malades atteints de toutes sortes de pathologies : cancer, syphilis, tuberculose, eczéma, rougeole, etc.

Un jour, le médecin croit également détecter son oscillocoque dans le foie et le cœur de canards de Barbarie. Adepte d’homéopathie, selon la définition du Larousse, une méthode thérapeutique consistant à prescrire à un malade, sous une forme fortement diluée et dynamisée, une substance capable de produire des troubles semblables à ceux qu’il présente, il décide de réaliser une préparation à base de sa « découverte ». « Le coq-à-l’âne (tordu) homéopathique veut que la dilution infinie des organes de ce canard de barbarie protège contre la grippe », écrit Marc Van Ranst dans les pages du quotidien De Morgen. L’Oscillococcinum était né.

Toujours vendu par les laboratoires Boiron, l’Oscillococcinum est présenté comme « un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement des états grippaux: fièvre, frissons, maux de tête, courbatures ». Selon la notice, il contient de « l’extrait fluide peptoné de foie et de cœur d’Anas barbariae dynamisé à la 200e K », du lactose et du saccharose.

La formule « dynamisé à la 200e K » signifie que le mélange de base a été dilué 200 fois selon le principe de dilution inhérent à l’homéopathie. Selon Marc Van Ranst, il s’agit dans le cas de l’Oscillococcinum d’une dilution d’1 sur 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000. « Après la 12e dilution, il ne reste plus une seule molécule du breuvage original. Les 188 fois suivantes, vous diluez inutilement de l’eau dans de l’eau. Ainsi, après la 200e fois, vous avez 100 millilitres d’eau pure, et cela suffit pour fabriquer 10 kilogrammes de doses d’Oscillococcinum en ajoutant 0,01 millilitre d’eau à chaque 200 granules de sucre. Valeur marchande : environ 19 000 euros. Si un canard de Barbarie coûte 22 euros et un kilo de sucre de haute qualité 28 euros, vous comptez vos bénéfices », écrit le virologue.

Pour le scientifique, il s’agit de « tricherie pure et simple ». Il ne comprend pas que ce médicament est toujours autorisé et que les pharmacies continuent à vendre ce « brol », même s’il comprend que certains patients y croient. Il appelle à cesser cette « escroquerie ». Vendu au prix de 29,95 euros pour 30 doses, il coûte en effet trois fois ou quatre plus cher qu’une boîte de 30 comprimés de paracétamol.

Effet placébo

Interrogé par le quotidien Het Nieuwsblad, le professeur en médecine généraliste Dirk Devroey (VUB) confirme que l’Oscillococcinum n’exerce qu’un effet placebo. « Il est efficace si vous pensez qu’il est efficace , en d’autres termes. Les effets bénéfiques sont causés par l’effet placebo et non par le médicament lui-même qui n’a aucune propriété médicinale. »

Sur un site de vente de produits pharmaceutiques, beaucoup de clients se montrent en effet satisfaits : « Si vous avez l’impression d’avoir la grippe, si vous avez l’impression d’avoir un rhume, l’oscillococcinum est le sauveur. Prenez ce remède homéopathique tous les soirs pendant les symptômes et ils passent plus vite et ne se manifestent pas davantage ! Pour notre famille, une aide naturelle ! », peut-on lire.