Pourquoi la pomme d’Adam des hommes est-elle plus proéminente? Bonne question

Tant les femmes que les hommes sont pourvus d’une pomme d’Adam. Mais celle des jeunes garçons devient plus proéminente à la puberté.

Au sixième jour, Dieu créa l’humanité. Adam et Eve, parachutés dans le jardin d’Eden, succombèrent à la tentation de l’arbre de la connaissance du bien et du mal et en goûtèrent le fruit défendu. Si Eve l’ingurgita sans encombre, un morceau resta coincé en travers de la gorge d’Adam, dont il ne put plus jamais se débarrasser…

Si l’on s’en tient au Livre de la Genèse, la pomme d’Adam ne serait donc qu’une affaire d’hommes. Anatomiquement, cette conception biblique est erronée: tout être humain en est pourvu. «La proéminence laryngée – nom scientifique de la pomme d’Adam – désigne la partie supérieure du cartilage thyroïde, situé sous la gorge antérieure, précise Vincent Mustin, chef du service d’ORL aux Cliniques de l’Europe, à Bruxelles. Le rôle de ce cartilage est de protéger les cordes vocales. Tant les femmes que les hommes possèdent ce bouclier protecteur.» «Chez les enfants, ce cartilage thyroïde est peu visible et identique chez les filles et les garçons», ajoute Sébastien Marievoet, chef du service ORL au Grand Hôpital de Charleroi.

C’est à la puberté que la pomme d’Adam devient plus proéminente chez l’homme. «A l’adolescence, les testicules sécrètent de la testostérone, qui va stimuler un certain nombre de signes extérieurs de la masculinité comme la pilosité, mais aussi entraîner la croissance du cartilage thyroïde et, par conséquent, de la pomme d’Adam», détaille le Dr Mustin. Cette modification de la morphologie du larynx donnera davantage d’espace aux cordes vocales, qui pourront s’allonger et entraîner la mue. «C’est pourquoi, aussi, un jeune homme aura une voix plus grave, tandis que la femme conservera une voix plus aiguë.»

Si la pomme d’Adam ressort davantage chez l’homme adulte, c’est également parce qu’en grossissant, elle atteint une zone moins pourvue de tissu adipeux cervical – autrement dit, de graisse. «Mais, de manière générale, les hommes ont un peu moins de graisse dans le cou que les femmes, ce qui rend leur proéminence laryngée davantage marquée», souligne le Dr Mustin. Selon la même logique, la pomme d’Adam se voit particulièrement plus chez les hommes très minces. Rien n’exclut non plus qu’elle soit visible chez certaines femmes. «En définitive, tout est une question d’anatomie, complète le Dr Marievoet. Comme certains hommes ont des yeux bleus et d’autres des yeux verts, certains ont un cartilage thyroïde plus prononcé et d’autres moins.»

Dans le cadre d’une réassignation sexuelle, des interventions chirurgicales au niveau du cartilage thyroïde sont parfois envisagées. Elles permettent de «donner une voix plus aiguë en raccourcissant les cordes vocales, explique Vincent Mustin. D’un point de vue esthétique, on peut également couper la partie proéminente du cartilage – la pomme d’Adam – pour supprimer ce signe extérieur de masculinité sans pour autant altérer la protection des cordes vocales.»