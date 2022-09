Nombre de cancers de la prostate et du sein: des différences marquantes entre Régions

Selon de nouveaux chiffres publiés par l’organe statistique du gouvernement flamand, il existe moins de cancers de la prostate et du sein à Bruxelles et en Wallonie qu’au nord du pays.

Le nombre de cancers de la prostate et du sein est inférieur en Wallonie et à Bruxelles qu’en région flamande, selon les chiffres publiés mardi par Statistiek Vlaanderen, l’organe de statistiques du gouvernement flamand. En 2020, on a dénombré moins de nouveaux diagnostics de cancer de la prostate, la pathologie la plus fréquente chez les hommes, dans la partie francophone du pays. En région de Bruxelles-Capitale, 94 nouveaux cas ont été comptabilisés pour 100.000 hommes, contre 144 en Wallonie et 201 en région flamande.

Concernant les nouveaux diagnostics de cancer du sein, le plus fréquent chez les femmes, les écarts entre les régions du pays sont moins importants. Sur le territoire de Bruxelles-Capitale, 148 nouveaux malades ont été décelés pour 100 000 femmes, contre 175 en Wallonie et 188 au nord du pays.

Proportions différentes

Selon les données de Statistiek Vlaanderen, l’augmentation constante de nouveaux cas de cancer de la prostate observée en Flandre depuis 2013 ne s’est pas confirmée en 2020. La part des nouveaux cas de cancer du sein en Flandre est restée globalement stable ces dernières années, avec quelque 190 nouveaux diagnostics pour 100.000 femmes.

En revanche, la proportion de nouveaux cas de cancer de la prostate a fortement augmenté en 2020 chez les hommes âgés de 50 à 54 ans. Le nombre le plus élevé a été constaté chez les ceux âgés de 75 à 79 ans, avec 1.002 nouveaux cas pour 100.000 individus.

Durant la même année, le nombre de cancers du sein détectés a augmenté chez les femmes ayant atteint la trentaine. Chez celles âgées de 65 à 84 ans, quelque 400 nouveaux cas ont été décelés pour une proportion de 100.000 femmes.