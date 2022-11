Qu’elle soit blanche, jaune ou verte, la morve que l’on retrouve dans un mouchoir peut indiquer ce qui se passe dans notre nez. Prendre des antibiotiques pour y faire face est tentant mais attention : ils ne sont pas toujours efficaces.

Rentrée des classes, fêtes de famille, retrouvailles entre amis… A chaque « brassage humain », le même schéma se répète. Quelques germes pathogènes cueillis par-ci, quelques souches pathogènes refilées par-là… En passant, on emporte un peu de sa flore qu’on transmet à ses amis et ses collègues : un microbe de Tombouctou assorti d’une pincée de virus de rhume bruxellois. Et quelques jours plus tard, tout le monde renifle. Les rassemblements sont l’occasion idéale de s’échanger virus et bactéries. Le Covid l’aura appris à celles et ceux qui l’ignoraient encore.

Des globules et des couleurs. Ce sont les globules blancs engagés dans la lutte contre l’infection qui vont donner la couleur de la sécrétion nasale.

La signification de la couleur

Après, tous ces reniflements ne sont pas si graves. Habituellement, ils ne durent que quelques jours. Seulement, certaines personnes s’inquiètent. Aïe. Elles se sentent un peu malades, et regardent la couleur de leur morve. « La couleur de la sécrétion nasale est un bon début pour savoir la nature de l’infection. Quand elle est blanche, on peut considérer qu’il s’agit d’une infection virale donc d’un simple rhume ou d’une réaction allergique. Quand elle est jaune ou verte, il sera plutôt question d’une infection bactérienne du nez et/ou des sinus », décrit l’ORL Chebly Dfouni.

Comment soigner la morve verte ?

L’utilisation des antibiotiques comme médicaments

Première réaction : courir chez son médecin pour lui demander de « quoi guérir rapidement », sous-entendu, des antibiotiques. « Pour prescrire des antibiotiques généraux, il faut une infection sérieuse. On ne donne pas des antibiotiques pour un rhume que l’on peut soigner avec un spray nasal ou même certaines huiles essentielles parce que le risque est que la bactérie résiste et que l’antibiotique soit inefficace les fois suivantes« , explique le docteur Dfouni. De nombreux médicaments existent sur le marché pour décongestionner le nez mais pour ceux qui préfèrent les astuces plus naturelles, les sprays d’eau de mer peuvent aider.

Si la morve est verte et que l’infection se situe au niveau des sinus, il s’agit là d’indicateurs suffisants pour prescrire des antibiotiques selon Chebly Dfouni. Mais ne vous y trompez pas : on peut guérir d’une infection bactérienne sans antibiotiques. « Si l’état général de la personne est bon, qu’elle n’a pas de température ou de grosse sensation de fatigue, ça peut même se guérir tout seul », ajoute-t-il.

Consultation d’un médecin

Si le rhume dure une semaine environ, il faut être plus patient pour une sinusite purulente ou toute autre infection bactérienne (une dizaine de jours). Si l’infection persiste, mieux vaut consulter un médecin. De même, si vous avez de la fièvre, n’attendez pas. Notez qu’un rhume peut se transformer en infection bactérienne.