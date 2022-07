Médicaments et chaleur: quels symptômes faut-il surveiller?

Les personnes qui prennent certains médicaments courent plus de risques quand il fait très chaud.

Les diurétiques et les médicaments pris par les personnes atteintes d’insuffisance rénale constituent les exemples types. Aussi le Centre belge d’Information pharmacothérapeutique (CBIP) souhaite-t-il accorder une attention particulière aux patients atteints de troubles cardiaques, de diabète, d’affections des voies respiratoires, de graves troubles mentaux, d’insuffisance rénale ou souffrant de la maladie de Parkinson. Il faut évidemment aussi surveiller les enfants, les personnes âgées et les malades chroniques.

Boire davantage

La grande chaleur perturbe nos réserves d’eau et de sel. Par conséquent, les personnes qui prennent des médicaments diurétiques courent un risque plus élevé de déshydratation. On perd aussi souvent de vue les patients qui prennent des médicaments pour de graves troubles psychiques tels que le lithium. Il faut également les inciter à boire davantage.

Diminuer ou même arrêter un moment

Certains médicaments tels que ceux contre l’hypertension empirent les effets de la canicule. Mais certains remèdes contre la migraine et même contre les allergies peuvent provoquer des effets secondaires. Aussi le CBIP conseille-t-il aux personnes à risques de parcourir leur liste de médicaments avec leur pharmacien ou médecin. Parfois, il est nécessaire de diminuer le dosage ou même d’arrêter provisoirement le traitement.