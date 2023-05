Lampes UV pour le vernis à ongles: des risques de cancer de la peau?

Selon une étude de l’université de Californie parue dans Nature, les lampes UV utilisées dans les salons de beauté pour faire sécher le vernis à ongles semi-permanent favorisent le vieillissement, mais aussi le développement de cancers de la peau.

Les chercheurs américains ont appliqué les lampes, qui émettent des rayons UV de type A, sur trois types de cellules de la peau: des fibroblastes embryonnaires de souris, des fibroblastes et des kératinocytes humains. Ils ont constaté qu’une seule séance de vingt minutes entraînait la mort de 20% à 30% des cellules. Trois séances consécutives de vingt minutes ou plus entraînent la mort de 65% à 70% des cellules exposées. Parmi les cellules restantes, les scientifiques ont observé des dommages dans l’ADN qui provoquent des mutations semblables à celles que l’on retrouve dans les mélanomes.

Même si les chercheurs soulignent qu’il faudra une étude plus large pour quantifier le risque de manière plus précise, les dermatologues recommandent la prudence quant aux lampes UV. «Etant donné que les rayons sont moins intenses, et que seule une petite partie de la peau est exposée, ces appareils ne sont pas aussi dangereux que les bancs solaires, mais le risque est réel», confirme Brigitte Boonen, spécialiste en prévention UV à la Fondation contre le cancer.