La chaleur humide est plus dangereuse que ce que l’on pensait

De nouveaux tests de laboratoire révèlent que la tolérance du corps humain à la chaleur est plus faible qu’on ne le pensait.

Les vagues de chaleur deviennent plus intenses à mesure que le climat change. Elles durent plus longtemps, se produisent plus fréquemment et deviennent tout simplement plus chaudes. Une question qui brûle sur de nombreuses lèvres est la suivante : « Quand devient-il trop chaud pour les activités quotidiennes normales, même pour les jeunes adultes en bonne santé ? ».

La réponse va au-delà de la température indiquée par le thermomètre : l’humidité joue également un rôle majeur. Les recherches menées par Larry Kenney, Daniel Vecellio, Rachel Cottle et Tony Wolf, chercheurs à l’Université d’État de Pennsylvanie, montrent que la combinaison des deux peut devenir dangereuse plus rapidement que ce que pensaient les scientifiques.

Une chaleur humide

Les scientifiques sont alarmés par la fréquence croissante des chaleurs extrêmes combinées à une forte humidité. Cette chaleur humide est mesurée par la « température du thermomètre mouillé ».

Lire aussi | Chaleur: comment éviter que votre maison ne se transforme en fournaise

Durant les vagues de chaleur qui ont frappé l’Asie du Sud en mai et juin 2022, les scientifiques ont mesuré une température du thermomètre mouillé maximale de 33,6 degrés Celsius à Jacobabad, au Pakistan. Delhi a dépassé cette limite et s’est rapprochée de la limite supérieure théorique de la résistance humaine à la chaleur humide.

Il est souvent fait référence à une étude de 2010 qui estimait qu’une température du thermomètre mouillé de 35 degrés (correspondant à une température normale de l’air par temps sec de 70 degrés Celsius) serait la limite supérieure de ce qu’un être humain peut supporter. Au-delà, le corps humain ne serait plus en mesure de se refroidir par évaporation de la sueur à la surface du corps pour maintenir une température centrale stable.

Ce n’est que récemment que cette limite a été testée sur des humains dans des environnements de laboratoire. Les résultats des tests sont pour le moins inquiétants.

Le stress thermique

Pour répondre à la question « quand la chaleur devient-elle trop forte ? », les chercheurs ont amené des sujets jeunes et en bonne santé au laboratoire Noll de la Penn State University pour qu’ils subissent un stress thermique dans un environnement contrôlé. Ces expériences permettent de comprendre quelles combinaisons de température et d’humidité commencent à nuire aux hommes et aux femmes les plus sains.

Chaque participant a avalé une petite pilule de télémétrie, qui enregistre sa température corporelle à cœur. Ensuite, les participants se sont installés dans une pièce au climat contrôlé et ont bougé juste assez pour simuler les activités minimales de la vie quotidienne, comme cuisiner et manger.

Les chercheurs ont augmenté lentement la température de la pièce ou l’humidité et ont vérifié quand la température à cœur du sujet commençait à augmenter.

La combinaison de température et d’humidité qui provoque l’augmentation de la température à cœur est appelée « limite environnementale critique ». En dessous de ces limites, le corps peut maintenir une température à cœur relativement stable dans le temps. Au-delà de ces limites, la température à cœur augmente continuellement et le risque de maladies liées à la chaleur s’accroît.

Lorsque le corps surchauffe, le cœur doit travailler davantage pour pomper le sang vers la peau afin d’évacuer la chaleur. Si vous transpirez également, cela réduit l’apport en liquides du corps. Dans le pire des cas, une exposition prolongée peut entraîner un coup de chaleur, un problème potentiellement mortel qui nécessite un refroidissement et un traitement médical immédiats et rapides.

L’étude réalisée auprès de jeunes hommes et femmes en bonne santé révèle que cette limite environnementale supérieure est encore plus basse que les 35 degrés théoriques. Elle indique plutôt une limite supérieure de 31 degrés de température du thermomètre mouillé.

Environnement secs versus humides

Certaines des vagues de chaleur mondiales actuelles s’approchent de ces limites et, dans certains cas, elles ont déjà été dépassées.

Dans les environnements chauds et secs, les limites environnementales critiques ne sont pas déterminées par les températures d’humidité. Toute la sueur produite par le corps s’évapore, refroidissant le corps. Cependant, la quantité de sueur que l’on peut transpirer est limitée et la température de l’air plus élevée nous réchauffe également.

Ces limites sont basées uniquement sur la prévention d’une augmentation excessive de la température corporelle. Même les températures basses et l’humidité peuvent exercer une pression sur le cœur et d’autres systèmes corporels. Et si le dépassement de ces limites ne constitue pas nécessairement un scénario catastrophe, une exposition prolongée peut devenir un problème pour les populations vulnérables telles que les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques.

C’est pourquoi l’accent est désormais mis sur le dépistage des hommes et des femmes âgés, car même les personnes qui vieillissent en bonne santé deviennent moins tolérantes à la chaleur. Si l’on tient compte de la prévalence accrue des maladies cardiaques, des problèmes respiratoires et d’autres problèmes de santé, ainsi que de la prise de certains médicaments, le risque de préjudice est encore plus grand. Quelque 80 à 90 % des victimes de la canicule ont plus de 65 ans.

Comment rester en sécurité ?

Il est important de bien s’hydrater et de trouver des endroits où se rafraîchir – même pour de courtes périodes – lorsque les températures sont élevées.

Bien que de plus en plus de villes installent des centres de rafraîchissement pour aider les gens à échapper à la chaleur, il y aura toujours de nombreuses personnes qui connaîtront ces conditions dangereuses sans pouvoir se rafraîchir.

Même ceux qui ont accès à la climatisation peuvent ne pas l’allumer en raison du coût élevé de l’énergie ou des coupures de courant généralisées pendant les vagues de chaleur ou les feux de forêt.

Une étude récente sur le stress thermique en Afrique a révélé que les climats futurs ne favoriseront pas l’utilisation de systèmes de refroidissement, même peu coûteux, tels que les refroidisseurs par évaporation. En effet, les régions tropicales et côtières de l’Afrique deviendront plus humides. Les refroidisseurs par évaporation utilisent un ventilateur pour faire recirculer l’air sur un coussin frais et humide afin d’abaisser la température de l’air. Ils deviennent inefficaces à des températures humides élevées, supérieures à 21 degrés.

Dans l’ensemble, il est de plus en plus évident que le changement climatique n’est pas seulement un problème pour l’avenir. C’est un problème auquel l’humanité est déjà confrontée, et auquel nous devons faire face dès maintenant.