A quelle fréquence faut-il se brosser les dents ? Le fil dentaire est-il utile? Et faut-il privilégier une brosse à dents électrique? Le point avec le docteur Edward Boutremans, chef de service en Stomatologie et Chirurgie maxillo-faciale au CHU de Bruxelles, et Damien Charpentier, dentiste à Woluwe-Saint-Lambert.

A en croire les dentistes, tous les Belges ne connaissent pas toutes les recommandations liées à l’hygiène dentaire. « Tout le monde sait qu’il faut se brosser les dents, qu’il faut utiliser du dentifrice. Cependant, alors que vous allez voir plein de publicités pour des brosses à dents électriques hors de prix ou des bains de douche, vous ne verrez jamais de publicités pour des brossettes interdentaires. Or, elles sont très importantes, et la plupart des gens ne les utilisent pas », déplore Damien Charpentier.

A quelle fréquence faut-il se brosser les dents ?

Idéalement, il faudrait se brosser les dents trois fois par jour, c’est-à-dire après chaque repas. « Après, il faut savoir que la plaque dentaire met à peu près de 24 heures à se reconstituer sur la surface des dents, en théorie, si on brossait parfaitement une fois par jour, cela pourrait très bien suffire. Cependant, comme on ne brosse jamais parfaitement, et que l’on oublie des zones, le mieux, c’est de se brosser les dents après chaque repas pour être certain de bien nettoyer toutes les surfaces une fois par jour », recommande Damien Charpentier.

Edward Boutremans, qui conseille également se brosser les dents trois fois par jour, regrette que les enfants n’aient pas l’occasion de se brosser les dents à l’école. « Logiquement, l’enfant, après avoir mangé le midi, devrait pouvoir se brosser les dents, ce qui n’est pas le cas dans les écoles en Belgique », dit-il.

Faut-il se brosser les dents immédiatement après le repas ?

« S’il faut attendre avant de se brosser les dents, c’est après la prise de boissons acides, telles que les sodas. La carie vient des bactéries, mais ce sont les bactéries qui mangent les sucres, surtout les sucres raffinés tels que le glucose et le fructose, et elles rejettent de l’acide. Et cet acide va venir ramollir l’émail et le déminéraliser. Donc si vous buvez une boisson acide, et qu’immédiatement après, vous vous brossez les dents, vous allez enlever la couche qui est déminéralisée en superficie. Mais si vous mangez normalement, si vous ne consommez pas de boissons acides, il n’y a pas de souci de se brosser les dents directement après avoir mangé », explique le dentiste.

Mieux vaut également éviter de brosser les dents après avoir bu un café. « Si vous buvez un café juste après vous être brossé les dents, vous risquez de tacher vos dents parce que vous n’avez pas attendu suffisamment longtemps », déclare Edward Boutremans.

Faut-il vraiment se brosser les dents pendant deux minutes ?

Les deux minutes de brossage sont-elles un mythe ? « Deux minutes, c’est le temps nécessaire pour se brosser les dents sur toutes les faces, et correctement. La brosse à dents doit vraiment passer au niveau de toutes les faces de la dent, donc la face externe, la face occlusale, c’est-à-dire la face sur laquelle on mord, la face palatine, du côté du palais ou de la langue pour la partie inférieure », confirme le chirurgien. Il souligne l’importance de bien se brosser les dents au niveau du sulcus, c’est-à-dire l’endroit entre la gencive et la dent. Cela permet d’éviter la gingivite, et les problèmes parodontaux. « C’est à cet endroit-là que les bactéries vont s’insérer et que le tartre va commencer à se développer », met-il en garde

Peut-on « trop » se brosser les dents ?

« Il faut surtout veiller à ne pas appliquer trop de force sur la brosse. Si effectivement vous frottez trop fort, ça entraîne une érosion dentaire. Celle-ci ne viendra pas après une semaine, mais au bout de quelques dizaines années. Certains patients présentent une usure au niveau des collets, la base de la dent », explique Damien Charpentier.

Faut-il privilégier la brosse à dents électrique ?

Pour Damien Charpentier, la brosse à dents électrique n’est certes pas une obligation. « La brosse électrique polira mieux la surface des dents qu’une brosse manuelle, mais c’est surtout le brossage consciencieux qui est le plus important », déclare-t-il.

« Une brosse à dents électrique va directement donner les bonnes oscillations, ce qui n’est pas nécessairement le cas d’une brosse à dents manuelle. Dans tous les cas, il faut une brosse à dents dont les poils ne sont pas trop durs, nous conseillons des poils de type médium pour ne pas abîmer la gencive. Une brosse à dents électriques facilitera le travail, mais il y a tout à fait moyen de faire les bonnes oscillations avec une brosse à dents manuelle », confirme Edward Boutremans.

Est-il nécessaire d’utiliser du fil dentaire tous les jours ?

Pour les deux spécialistes, il est essentiel d’utiliser régulièrement du fil dentaire ou une brossette interdentaire. « Si on conseille d’utiliser des petites brossettes interdentaires ou du fil dentaire, c’est parce qu’entre chaque dent, au niveau des points de contact, les surfaces dentaires sont très mal nettoyées par la brosse, qu’elle soit électrique ou manuelle. Quand on utilise juste la brosse à dents, 40% des surfaces dentaires ne sont pas nettoyées », explique Damien Charpentier.

« Après, il y a plein de gens qui ne vont pas utiliser le fil dentaire tous les jours, ni les petites brossettes, voire même jamais, et qui n’auront pas de problèmes de déchaussement ou de caries interdentaires. Cependant, il y a des patients plus sujets aux caries, et ces derniers seront obligés de passer les brossettes ou le fil dentaire systématiquement, car ils auront plus de risques d’avoir des caries interdentaires », ajoute-t-il.

Les bains de bouche sont-ils utiles ?

Si le fil dentaire ou les brossettes sont essentiels, il n’en va pas de même pour le bain de bouche. « Ce ne sont pas les bains de bouche qui vont enlever le biofilm bactérien (la petite pellicule blanche que vous aurez sur les dents si vous ne vous brossez pas les dents pendant un ou deux jours). Le bain de bouche ne va pas mécaniquement enlever ce biofilm. Il va tuer les bactéries sur une surface déjà propre, mais si vous ne brossez pas, le bain de bouche aura très peu d’utilité. Il peut être bien pour finaliser un brossage, et détruire les bactéries qui restent après le brossage mécanique », explique encore le dentiste.