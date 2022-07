Le sous-variant BA.5 toujours dominant: voici la situation du Covid dans votre commune (carte interactive)

La sous-variant BA.5 du Covid est toujours en progression en Belgique. Les contaminations globales semblent néanmoins se stabiliser. Et dans votre commune ?

Le nombre d’infections quotidiennes au Covid en Belgique semblent se stabiliser. Entre le 9 et le 15 juillet, 7.088 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, une baisse de 8% par rapport à la semaine précédente.

Le sous-variant BA.5 toujours dominant

Le sous-variant Omicron BA.5 est toujours le plus présent en Belgique. Il qui représente désormais 81,2% des contaminations, en hausse de 3%.

Au cours des 7 derniers jours, près de 20.500 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 36,9%.

Le taux de reproduction qui mesure le degré de contagiosité du virus est en diminution: 1,05 (-8%). Le taux de reproduction représente le nombre moyen de nouveaux cas causés par une personne infectée dans une population sans immunité. Un taux supérieur à 1 signifie qu’une personne malade contamine en moyenne plus d’une autre personne et donc que l’épidémie progresse.

Et votre commune ?

Certaines communes sont plus touchées par le Covid. 158 communes dépassent pour l’instant une incidence de 1000. Cela signifie qu’au moins de 1% de la population de ces communes a été infectée au cours des 14 derniers jours. Les communes les plus touchées sont: Onhaye (1837), Niel (1501), Saint-Léger (1446), Nieuwerkerken (1437) et Horebeke (1434). Une seule commune est exempte de cas de Covid sur les 14 derniers jours: Herstappe.

L’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 894 sur 14 jours. Toutes les provinces sont à la baisse, sauf celles de Liège (+23,5%) et de Luxembourg (+19,2%). En chiffres absolus sur la semaine écoulée, la province d’Anvers compte le plus grand nombre de cas confirmés de coronavirus sur les sept derniers jours (8055 cas).