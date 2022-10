Covid: où puis-je recevoir ma nouvelle dose de booster? (carte interactive)

Alors que la vague automnale du Covid continue à se renforcer, vous pouvez recevoir une nouvelle dose de booster dans plusieurs centres et pharmacies sans rendez-vous.

Le nombre de contaminations au Covid-19 enregistrées et d’admissions à l’hôpital est en forte augmentation, selon les derniers chiffres de l’institut de santé publique Sciensano, mis à jour ce mardi matin. La vague d’automne, qui selon le virologue Steven Van Gucht a commencé la semaine dernière, continue donc à se renforcer. Les citoyens qui le souhaitent peuvent recevoir une deuxième dose de booster. Le vaccin utilisé pour la dose de rappel automnale est la formule variante de Pfizer adaptée à Omicron BA.1.

Depuis ce lundi, en Wallonie, les citoyens qui souhaitent recevoir leur dose de booster peuvent aller se faire vacciner sans rendez-vous dans les 22 centres de vaccination répartis sur l’ensemble du territoire wallon. A noter qu’il est préférable de favoriser l’après-midi pour se faire vacciner sans rendez-vous car l’affluence est moindre dans les centres. Prendre rendez-vous est également possible, via Qvax. Vous pouvez trouver les horaires d’ouverture des centres sur le site suivant.

Plus de 300 pharmacies proposent également la vaccination sur rendez-vous un peu partout en Wallonie tout comme certains médecins généralistes qui vaccinent, sur rendez-vous, au sein de leur cabinet médical ou à domicile.

A Bruxelles

A Bruxelles aussi, ceux qui souhaitent recevoir une dose de booster supplémentaire peuvent désormais le faire sans rendez-vous dans:

de vaccination : Molenbeek, Pacheco, Forest et Molenbeek plus de 60 pharmacies bruxelloises

bruxelloises les maisons médicales et centres médicaux

Certains médecins généralistes et infirmiers vaccinent également en cabinet et au domicile des patients. La vaccination pédiatrique se fait uniquement aux centres de Pacheco et Molenbeek

Congé de vaccination

Le Conseil des ministres a par ailleurs approuvé un avant-projet de loi réintroduisant le droit au petit chômage pour les travailleurs afin de recevoir leur nouvelle dose de booster. Ce droit est en vigueur depuis ce 1er octobre et jusqu'au 31 décembre inclus. Afin d'avoir droit à la rémunération, le travailleur doit informer son employeur au préalable et immédiatement dès qu'il connaît le moment ou le créneau horaire de la vaccination. À la demande de l'employeur, le travailleur doit en fournir la preuve. Il doit utiliser ce congé uniquement dans le but pour lequel il est accordé.