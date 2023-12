Covid: les contaminations progressent, surtout chez les travailleurs

Les contaminations au Covid-19 augmentent plus fort chez les travailleurs que dans le reste de la population. Les chiffres restent néanmoins loin des pics.

Le nombre de contaminations par le coronavirus parmi les travailleurs et travailleuses est moitié plus élevé qu’au sein de la population générale, ressort-il d’un nouveau rapport du professeur de médecine du travail Lode Godderis (IDEWE-KU Leuven). Si, en chiffres absolus, le nombre de cas reste bas, des analyses des eaux usées et des données sur les absences pour cause de maladie montrent que le virus circule largement au sein de la population.

Le rapport compare le nombre d’infections dans différents secteurs économiques sur la base de l’incidence, soit le nombre de nouveaux cas apparus pour 100.000 personnes, calculée sur deux semaines. Entre le 26 novembre et le 17 décembre, l’incidence au sein de la population qui travaille s’établissait à 53/100.000, contre 35/100.000 pour l’ensemble de la population. L’incidence la plus élevée se remarque dans le secteur de la santé (131) et d’autres métiers de contact tels que les soins à domicile (89) et le secteur social (75).

Durant la période d’analyse précédente, du 13 au 25 novembre, l’incidence était de 27 au sein de la population générale et de 24 parmi les travailleurs et travailleuses. Les contaminations progressent donc, bien que ces chiffres restent loin derrière les périodes de pic. L’incidence tournait alors autour de 150, voire 200 cas sur 100.000.

Néanmoins, « on ne teste plus de manière systématique » et les données actuelles se basent donc sur des chiffres « sous-rapportés », nuance M. Godderis. « Il s’agit du premier hiver post-pandémie ‘normal' », estime le professeur. « Nous sommes mieux protégés grâce à la vaccination, qui permet d’éviter les formes graves de Covid-19. »