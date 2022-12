Comment ne plus avoir les mains froides (grâce à 9 conseils)

Les mains et les pieds sont les premières victimes des basses températures. Pour tenir bon, il faut commencer par réchauffer ces extrémités. Voici 9 conseils pour y arriver.

Avant de se demander comment ne plus avoir les mains froides, il convient de se demander pourquoi les doigts et les orteils sont si exposés au froid. Cela s’explique par le système de régulation thermique complexe du corps, dont le but est de maintenir la température à 37°C.

Confronté au froid extérieur, il réduit sa circulation périphérique par constriction des vaisseaux sanguins, afin de limiter au maximum sa perte de chaleur et protéger ses organes vitaux. D’où un risque de crevasses, d’engelures superficielles ou de gelures graves, ces dernières se produisant généralement au-dessous de 0°C, mais pouvant aussi survenir entre 0°C et 10°C en cas d’exposition prolongée, surtout par temps humide et/ou par grand vent.

Les personnes souffrant du phénomène de Raynaud primaire ou maladie de Raynaud y sont particulièrement sensibles, car, chez elles, la réaction de vasoconstriction des extrémités est telle que que les zones privées de sang deviennent blanches et froides et perdent leur sensibilité. La seule prévention ? Une protection optimale !

A savoir C’est l’hypothalamus, situé dans le cerveau, qui régule la température corporelle.

Comme pour le reste du corps, le système multicouches est efficace, car l’air qui se glisse entre deux couches sert d’isolant. Comment y parvenir ? En portant une paire de gants en polaire ou en mouton retourné sur des gants en soie (en vente notamment dans les magasins d’articles de sport).

Dans le commerce, il existe également des sous-gants (et des gants) thermiques, combinant isolation thermique et « respirabilité ». Et même des sous-gants chauffants, fonctionnant avec des batteries au lithium !

Parce qu’elles ne séparent pas les doigts, les moufles conservent mieux la chaleur corporelle que les gants, mais au prix d’une réduction de la dextérité manuelle. Des gants-moufles « à trois doigts » permettent d’allier les deux.

Pour travailler ou faire du sport dans la pluie ou la neige, il est préférable de privilégier les gants imperméables, contenant du Waterguard ou du Thinsulate. Pour le sport, les GORE-TEX avec technologie Gore 2 en 1 offrent deux niveaux d’isolation et de prise en main dans un seul gant, de sorte qu’ils s’adaptent à différentes activités sportives.

S’il fait très froid, une chaufferette main à glisser dans le gant, qui s’active au simple contact de l’air, peut vraiment aider. Attention cependant aux risques de brûlures : la chaufferette ne s’applique pas directement sur la main.

Il faut savoir que la mauvaise circulation sanguine est l’alliée des engelures. Il convient donc d’éviter les chaussettes et/ou chaussures trop serrées, car cela limite la circulation et renforce la perception du froid.

Pour garder les pieds au sec et au chaud, il vaut mieux privilégier les chaussettes en polyester ou mélange laine-acrylique aux chaussettes en coton, qui absorbent l’humidité et la transpiration mais sèchent mal, ce qui augmente la sensation de froid. Si le froid empire : superposer une paire de chaussettes fines en soie et une paire de chaussettes en laine, ou faire l’acquisition de chaussettes thermiques « grand froid ».

Même doublées ou fourrées, les chaussures, bottines ou bottes ne protègent pas aussi efficacement que si elles sont imperméables et munies d’une semelle suffisamment épaisse pour isoler du sol. À défaut, il est possible d’y glisser des semelles isolantes.

Des semelles chauffantes rechargeables peuvent conserver les pieds une température constante de 37°C pendant plusieurs heures d’affilée. Trop chères ? Les jours où le froid est vraiment insupportable, les semelles chaufferettes à usage unique peuvent faire l’affaire.

Favoriser la circulation sanguine

Pour favoriser la circulation sanguine, l’activité physique est la meilleure alliée. Le flux sanguin, une fois augmenté, diminue la perception du froid.