Les tuteurs de Mena, anges gardiens méconnus (podcast)

Découvrez le nouvel épisode de « Leurs vies », le podcast société du Vif, consacré ce mois-ci aux tuteurs de mineurs étrangers non accompagnés (MENA).

Quelque 1 300 mineurs étrangers débarqués seuls en Belgique attendent toujours un tuteur. Des anges gardiens trop peu nombreux. Or, sans eux, la procédure d’accueil est gelée…

Les 658 tuteurs qui accompagnent au long cours les mineurs étrangers débarqués seuls en Belgique n’arrivent pas à absorber les flux de migrants de moins de 18 ans : actuellement, un peu plus de 1 300 enfants et jeunes attendent toujours leur ange gardien. Or sans eux, la procédure est gelée…

Crédits:

Réalisation: Laurence van Ruymbeke et Pierre-Etienne Bonnet

Musiques: Universal

Retrouvez les derniers épisodes de « Leurs vies » en vous abonnant à notre chaîne sur les plateformes d'écoute ou via nos players.



