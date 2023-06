Où sont passés les nouveaux pères? (carte blanche)

Nous entendons régulièrement autour de nous parler des nouveaux pères : ces pères de famille plus impliqués dans l’éducation et les soins aux enfants, qui font les lessives, préparent les repas, changent les couches, trient les vêtements, assistent aux réunions de parents… Mais en réalité cette expression est utilisée depuis plus de 40 ans et masque un statu quo dans les statistiques de répartition de l’emploi du temps entre les femmes et les hommes et dans la prise des congés parentaux par les pères.

Les mères passent en moyenne 15h39 de plus que les pères à la garde d’enfant et aux tâches ménagères

Les chiffres parlent d’eux même concernant la répartition inégalitaire des tâches ménagères et des soins aux enfants. Les hommes effectuent davantage de travail rémunéré et disposent de plus de temps libre, tandis que les femmes prennent en charge davantage de tâches ménagères et s’occupent plus des enfants.

Les mères qui ont de jeunes enfants (moins de 7 ans) consacrent en moyenne deux fois plus de temps que les pères à la garde et à l’éducation des enfants (16h06 par semaine pour les mères contre 8h34 pour les pères).

Pour les femmes, le nombre moyen d’heures de travail rémunéré diminue considérablement lorsqu’elles ont des enfants. Les tâches ménagères augmentent beaucoup et restent très présentes, même lorsque les enfants grandissent.

Les tâches domestiques représentent 20h32 par semaine pour les mères, 12h25 pour les pères.

En moyenne, par semaine, les mères consacrent 13h35 de moins au travail rémunéré que les pères, 15h39 de plus à la garde des enfants et aux tâches domestiques.[1] Des chiffres qui ont tendance à très peu évoluer dans le temps.

Récemment encore, la crise du coronavirus a mis en évidence la persistance de différences dans la répartition des tâches entre les hommes et les femmes. Avec les pères et les mères confinés à la maison, on aurait pu espérer une révolution en la matière, mais au contraire, le confinement a renforcé l’inégalité entre les genres. Bien que les hommes aient été à la maison en moyenne 4 heures de plus chaque jour pendant le lockdown, ils n’ont fait que six minutes de plus de travaux ménagers[2].

Les congés parentaux sont en grande majorité utilisés par les femmes

Les chiffres en matière de prise de congés familiaux ou de réduction du temps de travail montrent que lors de la naissance des enfants, ce sont les femmes qui supportent les changements nécessaires pour rendre possible la conciliation vie de travail-vie de famille.

En 2022, à peine 5000 pères ont pris un congé parental à temps plein ou à mi-temps alors que les mères étaient 4 fois plus nombreuses. 4 travailleurs à temps partiel sur 5 sont par ailleurs des femmes. Les femmes qui travaillent à temps partiel sont 45% à expliquer le faire pour concilier travail et vie de famille, contre 28% des hommes[3].

Les compétences parentales s’apprennent. Lors de la naissance de l’enfant, ni le père ni la mère n’est plus compétent que l’autre pour en prendre soin. Mais en passant 10 semaines de plus que le père à s’occuper de l’enfant, la mère développe des compétences et un savoir autour de l’enfant. Le père quant à lui n’a pas ce temps puisqu’il bénéficie de 20 jours seulement de congé de paternité. Plus le temps avance, plus le différentiel est important… et plus les inégalités s’installent.

La Ligue des familles appelle à allonger le congé de paternité/coparentalité à 15 semaines. Objectif : le rendre identique à celui de la mère et instaurer ainsi une réelle coresponsabilité parentale entre les femmes et les hommes dès les premières semaines de vie de l’enfant. Elle plaide également pour le rendre obligatoire (dans ses 20 jours actuels, puis progressivement les 9 premières semaines, comme le congé de maternité) et permettre ainsi à tous les pères/coparents d’y recourir sans craindre des conséquences professionnelles négatives.

Ces seules mesures ne sont pas suffisantes pour rétablir complètement les déséquilibres actuels mais on sait que ces inégalités se cristallisent lors de la naissance des enfants. Il est dès lors nécessaire d’agir dans les premières semaines de vie l’enfant car après les habitudes sont difficiles à changer. Ces mesures ambitieuses sont possibles, l’Espagne l’a fait en augmentant le congé de paternité à 16 semaines et en rendant les 6 premières semaines obligatoires. A quand en Belgique ?

Lola Galer, chargée d’études à la Ligue des familles

