Vacances: l’aéroport de Schipol maintient sa limitation du nombre de passagers pour plusieurs mois

Schiphol va maintenir sa limitation du nombre de passagers au départ en septembre et octobre. Avec un impact sur les vacances de Toussaint.

Schiphol va maintenir sa limitation du nombre de passagers au départ en septembre et octobre, à respectivement 67.500 et 69.500, a annoncé mardi l’aéroport amstellodamois.

La mesure aura un impact non négligeable sur les vacances de Toussaint. Sur base des ventes moyennes actuelles, cela représenterait un surplus de 3.500 passagers par jour à l’automne. Le principal aéroport des Pays-Bas est confronté à un déficit persistant de personnel de sécurité et de manutention. Pour tenter de réduire les longues files qui s’y forment régulièrement depuis avril, il a été décidé de mettre en place une limitation des voyageurs au départ pour juillet et août.