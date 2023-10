Rail: les syndicats annoncent 96 heures de grève avant la fin de l’année

La tentative de conciliation entre le front commun syndical des cheminots et les entreprises ferroviaires a échoué. Les syndicats ont confirmé leur intention d’organiser 96 heures de grève d’ici la fin de l’année.

La CGSP Cheminots, la CSC Transcom et le SLFP Cheminots dénoncent des « décisions unilatérales » des entreprises du rail « au détriment du respect des principes élémentaires de la concertation sociale« , dans le cadre de réorganisations internes.

Une « réunion de la dernière chance » s’est déroulée vendredi matin, pour tenter de lever le préavis de grève, mais les syndicats accusent la direction de n’avoir formulé « aucune nouvelle proposition ».

« On nourrissait l’espoir de trouver une solution mais la direction montre une volonté de chercher la confrontation plutôt que l’apaisement« , explique Pierre Lejeune, président national de la CGSP Cheminots. « Les CEO n’étaient d’ailleurs pas présents, une nouvelle preuve de l’absence de concertation sociale. » Le syndicaliste ajoute toutefois « ne pas complètement fermer la porte » à la recherche d’une solution la semaine prochaine en cas de « proposition concrète ».

Le front commun syndical considère que « certaines limites ont été franchies » lors de ses discussions avec la direction des chemins de fer. Il exige la suspension de la hausse de productivité « au détriment des cheminots », l’arrêt des réorganisations « déconnectées de la réalité du terrain et sans valeur ajoutée sur le plan opérationnel », l’interruption de la politique de contractualisation des emplois et la réalisation des recrutements statutaires. Ces dernières semaines, les représentants des travailleurs avaient notamment dénoncé la volonté de la direction de la SNCB de réduire le temps octroyé à un accompagnateur de train avant sa prise de service.

Les syndicats confirment l’organisation de 96 heures de grève d’ici la fin de l’année, du 7 au 9 novembre et du 5 au 7 décembre.