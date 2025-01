En 2024, près de 90% des trains en Belgique sont arrivés à l’heure, ce qui marque une amélioration significative par rapport à 2023. Le Vif a cartographié ces chiffres pour la Wallonie et Bruxelles, par commune.

Chaque mois, Infrabel publie des statistiques sur le nombre de trains ponctuels par gare. Seuls les trains affichant un retard inférieur à 5 minutes et 59 secondes sont considérés comme étant « à l’heure », même si un tel délai suffit à rater sa correspondance…

Dans certaines communes, plusieurs gares accueillent les usagers. C’est le cas à Charleroi (six gares), Liège (cinq gares), et bien évidemment Bruxelles (sept gares). Pour ces communes, les chiffres présentés sur la carte interactive ci-dessous tiennent compte de l’ensemble des gares présentes, et la ponctualité affichée correspond à la moyenne globale des trains enregistrés sur leur territoire.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Plus de chances d’arriver en retard à Bruxelles et à Liège

C’est dans la province de Liège et en Région bruxelloise que les trains sont les plus en retard. Selon les données d’Infrabel, la ponctualité est plus basse que dans le reste de la Wallonie, même si les chiffres restent corrects. A l’inverse, c’est dans la province du Luxembourg que les trains sont les plus ponctuels: ils arrivent à l’heure en gare plus de neuf fois sur 10.

La fréquentation élevée des gares bruxelloises et liégeoises pourrait expliquer ces différences. Pourtant, Infrabel classe les gares par ordre d’importance, déterminée par le nombre de trains qui y transitent chaque jour: les gares locales, les gares importantes et les gares très importantes. Par exemple, Liège-Guillemins est une gare « très importante », tandis que Florenville, en province du Luxembourg, est une simple gare locale. Or, les données publiées par Infrabel indiquent que le statut d’une gare n’affecte pas la ponctualité. Quel que soit le niveau d’importance de la gare, la ponctualité globale des trains reste stable, oscillant entre 89 et 91 %.

À lire aussi | SNCB: le prix des tickets en hausse dès février, voici les nouveaux tarifs

La longueur des trajets et le nombre d’arrêts en cours de route peuvent toutefois influencer ces chiffres. «Les retards s’accumulent souvent sur des itinéraires comportant de nombreuses haltes. Ces délais, pris dans une gare importante, se répercutent sur les gares suivantes», explique Tom Guillaume, porte-parole de la SNCB.

Cette amélioration nationale de la ponctualité permet à la SNCB de se situer dans les marges (environ 89 à 91 % de ponctualité) convenues pour 2024 dans le contrat de service public avec le gouvernement fédéral. Pour rappel, la société des chemins de fer avait reçu une amende en 2023, pour une ponctualité qui laissait à désirer.

Sept gares sur dix ont amélioré leur ponctualité

En 2024, sept gares belges sur dix ont amélioré leur ponctualité. Parmi les raisons avancées figure une meilleure gestion des retards en heure de pointe, notamment le soir. «Par le passé, un retard le matin pouvait désorganiser le réseau pour toute la journée», souligne le porte-parole de la SNCB. En effet, de plus en plus de trains circulent, mais le nombre de rails n’augmente pas. «Cette situation génère des retards qui, accumulés, provoquent de grands ralentissements sur les voies», regrette-t-il.

À lire aussi | Voiture, vélo ou transports en commun: deux options sont largement privilégiées par les travailleurs belges

Les conditions climatiques difficiles, particulièrement en début d’année 2024, n’ont pas non plus aidé. «Les grands froids compliquent le dégivrage des trains, et les tempêtes provoquent parfois des chutes d’arbres, bloquant complètement les voies», ajoute le porte-parole.

L’émergence du télétravail remarqué sur les voies

En 2024, 245 millions d’usagers ont emprunté le train, un chiffre en hausse par rapport à 2023. «Depuis 2020, les habitudes de travail ont beaucoup changé avec la montée du télétravail. Bien que la fréquentation n’ait pas encore retrouvé son niveau de 2019, nous constatons une reprise progressive», explique-t-il.

À lire aussi | Grâce au télétravail, ce sont 34 millions de kilomètres en moins chaque jour

Visiblement, le nombre de voyageurs en constante augmentation depuis 2020 n’a pas impacté la ponctualité des trains en 2024, bien au contraire.