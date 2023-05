Transports en commun: bientôt des tickets combinés pour tout le pays?

La Chambre a plaidé jeudi pour des tickets combinés pour tous les transports en commun, dans tout le pays.

La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière une résolution appelant à la création de tickets combinés permettant aux voyageurs d’emprunter sans entrave les bus, trams et trains des différentes sociétés de transport public du pays.

« Si nous souhaitons augmenter la part modale du train et le nombre de citoyens recourant aux transports en commun, nous devons rendre ces derniers plus attrayants et plus accessibles« , a souligné Chanelle Bonaventure (PS).

La députée met en avant le « BelPass » qui, comme en Allemagne, pourrait répondre à de nombreux enjeux: un seul billet, à prix accessible, avec une seule opération d’achat, pour plusieurs transports en commun.

Le texte de la résolution demande au gouvernement fédéral d’étudier avec les Régions et les sociétés de transport publics la création de tickets combinés à prix abordables.