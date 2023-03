Gilkinet contre la suppression d’arrêts SNCB: « C’est le gouvernement qui a le dernier mot »

La commission Mobilité de la Chambre débattait ce mardi du nouveau plan de transport de la SNCB. Parmi les discussions la suppression de certains arrêts pour améliorer la ponctualité.

La commission Mobilité de la Chambre a débattu mardi après-midi du nouveau plan de transport de la SNCB. Celui-ci devrait renforcer le service, le rendre plus efficace et améliorer la ponctualité des trains. Parmi les annonces du ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) dans le cadre de ce plan de transport, la volonté d’ajouter plus de 2.000 trains supplémentaires par semaine pour la période 2023-2026.

Suppression de gares

Sur la table également, la suppression éventuelle des gares les moins fréquentées. A la fin de la semaine dernière, nos confrères du Soir écrivaient qu’une vingtaine d’arrêts seraient supprimés pour augmenter la ponctualité des trains. Parmi celles-ci: Callenelle, Maubray, Harchies ou Ville-Pommeroeul en Wallonie-Picarde. Hors de question, a répété le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet. « Je partage l’objectif d’améliorer la ponctualité et l’efficacité du service et j’encourage la SNCB à étudier les moyens d’y parvenir. Cependant, je ne considère que les études qui donnent des résultats probants, ce qui n’est pas le cas ici », a-t-il déclaré. « Les gains économiques avancés par la SNCB semblent bien maigres, voire anecdotiques, surtout si on les compare à l’impact négatif pour les voyageurs qui ne peuvent plus prendre un train à la gare la plus proche, surtout dans les zones rurales. Quoi qu’il en soit, « c’est le gouvernement qui a le dernier mot« , a-t-il déclaré.

Fréquence augmentée

Le contrat de transport négocié par le gouvernement avec l’opérateur de transport stipule que davantage de trains seront utilisés, plus tôt et plus tard, de sorte que le nombre de passagers augmentera progressivement de 30 %. À cet égard, plus de 2 000 trains supplémentaires seront mis en service chaque semaine, selon le ministre. Le ministre salue toutefois une proposition de plan qui « reprend des propositions d’extension d’offre allant dans le sens de la Vision Rail 2040. Ainsi, il est proposé que 175 gares bénéficient d’une augmentation de fréquence de l’offre et 119 gares d’une amplitude élargie le vendredi et le samedi. » Le plan de transport 2023-2026 sera soumis à l’approbation du conseil d’administration de la SNCB ce vendredi, selon M. Gilkinet. Il sera ensuite inscrit à l’ordre du jour du Conseil des ministres.