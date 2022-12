Royaume-Uni: grève à la police aux frontières pour les fêtes de fin d’année

Les agents de la police aux frontières de plusieurs aéroports du Royaume-Uni sont appelés à la grève au moment des fêtes de fin d’année, laissant augurer d’importantes perturbations notamment à Heathrow et Gatwick.

Les membres du syndicat du service public du Royaume-Uni PCS « qui travaillent comme agents opérationnels sont appelés à la grève » autour de Noël et du jour de l’An pour demander notamment 10% d’augmentation de salaire, a déclaré le secrétaire général du syndicat, Mark Serwotka lors d’une conférence de presse, annonçant de « graves » perturbations. Sont concernés les aéroports londoniens de Heathrow et Gatwick, de Manchester, Birmingham, Cardiff et Glasgow, ainsi que le port de Newhaven.

L’appel à la grève s’étend du 23 au 26 décembre et du 28 au 31.

L’annonce de ces nouvelles grèves chez les agents chargés des contrôles des passeports s’ajoute à celles de nombreux secteurs, notamment dans le service public de santé. « Le gouvernement peut arrêter ces grèves demain s’il met l’argent sur la table », a déclaré Mark Serwotka. Le gouvernement a déjà fait savoir qu’il envisageait de recourir à l’armée, notamment en cas de mouvement de grève à la police aux frontières.

Lors de la séance hebdomadaire des questions au Parlement, le Premier ministre conservateur Rishi Sunak a promis de « nouvelles lois dures » pour lutter contre les conséquences des grèves.