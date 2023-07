Georges Gilkinet propose une interdiction des vols de nuit à Zaventem: l’Open VLD rejette l’idée

Le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) a présenté en intercabinets un projet d’arrêté ministériel visant à réduire les nuisances sonores que subissent les riverains de l’aéroport de Bruxelles-National.

La mesure phare de ce projet est la suppression totale des vols de nuit, soit entre 23h00 et 06h00 du matin.

Comme annoncé par le ministre à la Chambre, l’arrêté sera déposé d’ici le 21 juillet. Il vise à actualiser le système dit des « quota counts » (QC), soit le niveau de bruit maximum autorisé pour chaque avion à l’atterrissage ou au décollage. Ces normes n’avaient plus été révisées depuis 2009. Cette révision vise une réduction totale du niveau de bruit de 20% qui se ventilera de la manière suivante: 100% de silence en plus durant la nuit (23h00-06h00), 30% de silence en plus en soirée (21h00-23h00) ; 20% de silence en plus en matinée (06h00-07h00) et 7% de silence en plus en journée (07h00-21h00).

Les nouveaux QC diffèreront également selon que l’on soit en semaine ou en week-end/jour férié. Au cours de ceux-ci le niveau de bruit toléré sera plus bas, y compris en journée.

Le projet d’arrêté ministériel introduit en outre des valeurs individuelles pour chaque avion, et des valeurs annuelles maximales. La nuit, les valeurs autorisées seront donc réduites à zéro, tant pour les décollages que pour les atterrissages. Quelques exceptions sont prévues comme les transports gouvernementaux ou les missions militaires, de police ou de secours ainsi qu’en cas de catastrophes ou pour des raisons météorologiques. En journée, tous les avions de nouvelles génération pourront voler ainsi que presque toutes les générations d’avions moyen-courriers. L’intention du ministre est d’aboutir à une entrée en vigueur à l’hiver 2024-2025.

Le projet d’arrêté a déjà été présenté au gestionnaire de l’aéroport de Bruxelles-National et aux compagnies aériennes (BATA). Brussels Airport Company (BAC) serait responsable de la gestion des quotas annuels et la DGTA (Direction Générale du Transport Aérien) de dresser les procès-verbaux.

L’Open Vld rejette le projet

L’Open Vld a rejeté le projet du ministre de la Mobilité Georges Gilkinet d’interdire les vols de nuit à l’aéroport de Bruxelles (Zaventem), la qualifiant d' »absurdité économique ». C’est par la voix du député Tim Vandeput, bourgmestre de Hoeilaart (périphérie flamande de Bruxelles) et responsable du dossier pour le groupe parlementaire, que le parti du Premier ministre Alexander De Croo a réagi à la publication dans les médias du plan du ministre vice-Premier ministre Ecolo.

« La Belgique est un pays de commerce international. L’an dernier, les exportations en Flandre ont représenté 380 milliards d’euros, et l’aéroport de Zaventem y joue un rôle crucial« , a souligné l’élu libéral flamand, qui insiste sur l’impact sur l’emploi. Il estime à 2.500 le nombre de pertes d’emplois en cas d’interdiction complète des vols de nuit en Belgique. Tim Vandeput plaide pour des solutions de rechange que, dit-il, les opérateurs sont disposés à envisager. Il appelle le ministre Gilkinet à remettre l’ouvrage sur le métier pour amener des propositions « constructives ».